Die besten Food-Adventkalender 2026: Köstliche Überraschungen für Genießer

2026 versüßen kulinarische Adventskalender die Wartezeit bis Heiligabend, mit edler Feinkost, feurigen Chili-Saucen und handgemachter Zuckerbäckerei. Wir zeigen euch die leckersten Must-haves für echte Genießer.

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Wer sich die Wartezeit bis Heiligabend genussvoll verkürzen möchte, setzt 2026 auf einen kulinarischen Food-Adventkalender. Denn die können längst mehr als Schokolade: Ob herzhaft, proteinreich oder exotisch gewürzt: Die Vielfalt an kulinarischen Überraschungen ist dieses Jahr größer denn je.

STAUD’S Adventkalender: 24-mal fruchtiger Genuss

STAUD’S Adventkalender © STAUD’S

So vielfältig wie Wien ist auch der Inhalt des achteckigen STAUD’S Adventkalenders. Hinter den mit charmanten Wiener Motiven geschmückten Türchen verbergen sich 24 Gläschen (à 36 bzw. 37 g) feinste Konfitüren, von echten Klassikern bis zu fruchtigen Exoten. Der Kalender kostet 45 Euro und tut gleichzeitig Gutes: Wer ihn im Vereinsbüro "Unser Stephansdom" in Wien kauft, unterstützt damit den Erhalt des Doms. Zudem fließen Erlöse an karitative Organisationen wie Rettet das Kind Salzburg, das Integrationshaus Wien und die Caritas.

dm: Genuss für die fitte Snack-Fraktion

dm Adventkalender © Michael Preschl Photography

dm drogerie markt beweist 2026, dass Adventkalender auch aktuelle Ernährungs-Trends perfekt aufgreifen können. Der Sportness-Adventskalender ist ideal für alle Gym-Fans und Ernährungsbewussten. Dieser neue Kalender liefert täglich proteinreiche Schokolade. So sichert ihr euch wertvolles Eiweiß und nascht ohne schlechtes Gewissen. Wer es klassisch mag, greift zur dmBio-Variante mit zarter Vollmilchschokolade. Für gemütliche Abende auf dem Sofa gibt es zudem einen entspannenden dmBio Tee-Adventskalender, der euch jeden Tag mit einer neuen Kräuter- oder Früchtemischung aufwärmt.

Der Nuri-Adventkalender: Fischgenuss aus Portugal

Nuri Adventkalender © Paul Breuss

Für Liebhaber außergewöhnlicher Feinkost ist der Nuri-Adventkalender ein echtes Highlight. Die portugiesische Kultmarke versammelt 24 Tage lang ihre beliebtesten Spezialitäten hinter den Türchen: von Sardinen in Olivenöl über scharfen Thunfisch bis hin zu einer hochwertigen Jahrgangssardine. Auch Schokosardinen, Paté und Nuri-Olivenöl sind mit dabei. Der Kalender ist mit nur 100 Exemplaren streng limitiert und kostet 165 Euro. Erhältlich ist er im Wiener Nuri Shop in der Herrengasse. Wer sich dieses besondere Genusserlebnis sichern möchte, sollte also nicht zu lange warten.

Chili-Werkstatt Adventkalender: Für alle, die es feurig mögen

Chili-Werkstatt Adventkalender © Chili-Werkstatt/KI-bearbeitet

Süß, rauchig, fruchtig oder richtig scharf: Der Chili-Werkstatt Adventkalender zeigt, wie vielseitig die kleine Schote sein kann. Hinter den Türchen warten abwechslungsreiche Überraschungen – von ganzen getrockneten Chilis über Pulver und Flocken bis hin zu Senf, Ölen und sogar Chili-Schokolade. Dabei kommen sowohl Fans milder Aromen als auch echte Schärfe-Liebhaber auf ihre Kosten. Besonders originell: Ein Türchen hält Wolfgang Amadeus Mozarts "Frucht-Sinfonie" bereit. Die elegante, fruchtige Chilisauce verbindet kulinarische Kreativität mit einem charmanten Augenzwinkern in Richtung Wiener Musikgeschichte.

Dr. Oetker Adventkalender 2026: Vorfreude aufs Backen

Dr. Oetker Adventkalender © Dr. Oetker

Für alle, die in der Adventzeit am liebsten selbst den Ofen anwerfen, ist der Dr. Oetker Adventkalender 2026 eine besonders schöne Überraschung. Zum Preis von 74,90 Euro ist der limitierte Kalender im Dr. Oetker Online-Shop erhältlich und steckt voller Inspiration für die heimische Weihnachtsbäckerei. Neben exklusiven Backzutaten und Originalprodukten verbergen sich praktische Keksausstecher und stimmungsvolle Duftkerzen hinter den Türchen. Ein besonderes Extra ist das Rezeptbuch "Brot backen", das Lust darauf macht, auch abseits der klassischen Weihnachtskekse neue Kreationen auszuprobieren.

Zauner Adventkalender: Süße Klassiker

Zauner Adventkalender © Gerd Kressl für Zauner

Die traditionsreiche Konditorei Zauner macht die Vorweihnachtszeit 2026 gleich mit sieben unterschiedlichen Adventkalendern zum süßen Erlebnis. Modelle wie "Mistelzweig" oder "Weihnachtskugel" begeistern nicht nur mit liebevoll gestalteten Motiven, sondern vor allem mit ihrem köstlichen Innenleben. Darin warten handverlesene Spezialitäten aus der Zauner-Confiserie und -Backstube: von Baronesserl mit Zuckerhut über würzige Lebkuchen bis hin zu feinen Mandelschnitten und erlesenen alkoholfreien Pralinen. Ein Adventkalender für alle, die traditionelle Konditorkunst und süße Genussmomente lieben.