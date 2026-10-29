Spiegelei braten: Mit DIESEM Öl schmeckt es gleich viel besser

Du brätst deine Spiegeleier mit Butter, Rapsöl oder Olivenöl? Dann verpasst du einen echten Geheimtipp. Denn mit einem bestimmten Öl schmeckt der Frühstücksklassiker gleich noch besser.

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Manchmal machen die kleinsten Veränderungen den größten Unterschied. Wenn du das nächste Mal ein Spiegelei brätst, lass die Butter im Kühlschrank und greif stattdessen zu einem anderen Öl. So wird es besonders knusprig, herrlich würzig und hebt den Frühstücksklassiker geschmacklich auf ein ganz neues Level.

Die Geheimzutat: Sesamöl

Butter macht das Ei cremig, Olivenöl gibt ihm eine mediterrane Note, doch Sesamöl bringt eine überraschend würzige Raffinesse ins Spiel. Es sorgt nicht nur dafür, dass das Ei nicht in der Pfanne anklebt, sondern fungiert gleichzeitig als kraftvolles Gewürz. Der Geschmack wird angenehm nussig und das Ei bekommt einen herrlichen Umami-Kick, der hervorragend mit dem milden Eigengeschmack harmoniert.

Zudem sorgt das Braten im Öl dafür, dass der Rand des Eiweißes unglaublich knusprig wird und aufschäumt, während das Eigelb in der Mitte wunderbar flüssig bleibt.

Spiegelei © Getty Images

Welches Sesamöl ist das richtige?

Bevor du jetzt beherzt die Flasche in die Pfanne kippst, gibt es ein wichtiges Detail zu beachten. Im Supermarkt gibt es meist zwei Arten von Sesamöl, die unterschiedliche Eigenschaften haben:

Helles (ungeröstetes) Sesamöl: Dieses Öl ist hitzebeständig und hat einen relativ milden Geschmack. Du kannst es wunderbar als Basis verwenden, um das Ei darin anzubraten.

Dunkles (geröstetes) Sesamöl: Es hat ein extrem intensives, nussiges Aroma. Allerdings verträgt dunkles Sesamöl große Hitze oft nicht so gut und kann bei zu hohen Temperaturen bitter werden.



Der Trick: Nimm einen Schuss neutrales Pflanzenöl (z.B. Sonnenblumenöl) oder helles Sesamöl, um die Pfanne zu erhitzen. Sobald das Ei in der Pfanne brutzelt, gibst du nur wenige Tropfen des dunkel gerösteten Sesamöls direkt über das Eiweiß oder an den Rand der Pfanne. So verbrennt das empfindliche Öl nicht, entfaltet durch die Resthitze aber sofort sein Aroma. Schon eine kleine Menge reicht aus, um das ganze Gericht zu aufzupeppen.

Sesamöl © Getty Images

Wozu passt das Sesamöl-Spiegelei?

Die Antwort ist simpel: Zu fast allem. Es schmeckt fantastisch auf einem knusprigen Sauerteigbrot, wertet eine Bowl mit Reis und Avocado auf und ist die perfekte Geheimzutat auf einem Burger. Wer asiatische Nudelsuppen, gebratenen Reis oder einfach einen herzhaften Late-Night-Snack liebt, für den ist dieses Spiegelei ohnehin ein absolutes Muss.