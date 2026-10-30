Haferdrinks im Test: Marktführer Oatly ist Schlusslicht

ÖKO-Test nahm 27 Barista-Haferdrinks unter die Lupe und kam zu einem Ergebnis, das keiner erwartet hat: Der Marktführer landete auf dem letzten Platz.

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Haferdrinks erfreuen sich seit Jahren ungebrochener Beliebtheit. Sie sind die Spitzenreiter der Milchalternativen. Das verdanken sie ihrem leicht süßlichen, milden Geschmack. Außerdem schäumen sie gut, flocken kaum und haben eine sehr gute Ökobilanz.

Großes Angebot

Entsprechend groß ist das Angebot: Es gibt Haferdrinks mittlerweile in verschiedensten Varianten - in Bio, als zuckerfreie Variante und mit Aromen. Aber ist Haferdrink gleich Haferdrink oder gibt es Unterschiede. ÖKO-Test ging dieser Frage nach und testete 27 Produkte aus dem Supermarktregal.

So wurde getestet

Dabei nahm ÖKO-Test die Schaumbildung der "Barista-Haferdrinks" ebenso unter die Lupe wie die Zutatenliste. Es wurde nicht nur bewertet, welche Mengen Schaum der Drink bildet, sondern auch, wie stabil er nach zehn Minuten ist. Minuspunkte gab es für eine schlechte Schaumbildung und den Zusatz von Vitamin D oder Phosphaten. 14 der 27 getesteten Produkte erhielten die erfreuliche Bestnote und sind empfehlenswert.

Dass ausgerechnet der Marktführer Oatly mit seiner "Barista Edition Hafer" auf dem letzten Platz landete, war eine große Überraschung. Zwar schäumt das Produkt "sehr gut", weil aber Phosphate, Vitamin D und Jod zugesetzt sind, gab es Minuspunkte.