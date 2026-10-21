Lange Nacht der Hotelbars
Nur 25 Euro für 7 Wiener Hotelbars: Dieses Event solltest du nicht verpassen
Gute Drinks, coole Locations und ein Hauch Luxus: In Städten wie New York, London, Paris und Mailand sind Hotelbars längst feste Größen im Nachtleben. Und Wien zieht nach. Die Bar-Szene der Hauptstadt begeistert mit einer spannenden Mischung aus traditionsreichen Häusern, stylischen Designhotels und kreativen Cocktail-Kreationen. Perfekte Voraussetzungen für alle, die beim Ausgehen gerne etwas Neues entdecken.
1 Ticket, 7 Locations, unendliche Möglichkeiten
Das Konzept: Mit nur einem einzigen Ticket hast du Zugang zu sieben der besten und exklusivsten Hotelbars in ganz Wien. In jeder Bar erwartet dich ein speziell abgestimmtes Unterhaltungsprogramm mit Live-Künstlern und DJs. So ist beispielsweise bereits der Live-Act Peter Sax in der Imperial Riding School und DJ tanjamour im Jaz in the City bestätigt. Die besten Barchefs der Stadt mixen dir dazu ihre raffiniertesten Cocktail-Kreationen. Diese 7 Bars machen mit:
- Meliá Vienna
- Anantara Palais Hansen
- 25hours Hotel MuseumsQuartier Wien
- Imperial Riding School, Autograph Collection
- Vienna Marriott Hotel
- Sans Souci
- Jaz in the City
Der Shuttle-Service
Du fragst dich, wie du in einer Nacht entspannt von Bar zu Bar kommst? Dafür ist gesorgt: Ein eigens eingerichteter Shuttle-Service verbindet die sieben Hotels im 20-Minuten-Takt. Du kannst dich also entspannt zurücklehnen, die Fahrt durch das nächtliche Wien genießen und einfach dort aussteigen, wo es dich als Nächstes hinzieht.
Die Afterparty im O – der Klub
Wer nach der Tour durch die Hotelbars noch nicht genug hat, für den ist die Nacht noch lange nicht vorbei. Mit deinem Ticket hast du automatisch freien Eintritt zur großen Afterparty im legendären O – der Klub. Hier kann bis in die frühen Morgenstunden weitergetanzt werden.
So funktioniert’s (Schnell sein lohnt sich)
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Die Tickets sind begehrt und auf nur 600 Stück limitiert. Für unschlagbare 25 € bekommst du ein pralles Paket:
- Eintritt in alle 7 Hotelbars
- 1 Welcome-Getränk in deiner Startlocation
- Kostenlose Nutzung der Shuttlebusse
- Live-Musik und DJ-Entertainment in den Locations
- Freier Eintritt zur Afterparty im O – der Klub
Um lange Warteschlangen zu vermeiden, legst du dich bereits beim Ticketkauf auf deine Startlocation fest, in der du um 20:00 Uhr deine Tour beginnen möchtest. Dort tauschst du dein Ticket gegen ein Einlassband ein, bekommst deinen ersten Drink aufs Haus und kannst danach frei entscheiden, mit welchem Hotel es weitergeht.
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