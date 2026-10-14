Dieser Backblech-Fehler macht Ofengemüse und Pommes matschig

Außen knusprig, innen weich, so sollte Ofengemüse im Idealfall sein. Doch oft kommen Kartoffeln, Karotten und Co. labbrig aus dem Backrohr. Der Grund dafür könnte ein einfacher Fehler sein, den viele beim Backen machen.

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Knusprige Ofenkartoffeln, goldbraune Pommes oder knackig geröstetes Gemüse: Mit dem Backrohr lassen sich viele Gerichte unkompliziert zubereiten. Umso ärgerlicher ist es, wenn das Ergebnis weich, wässrig oder ungleichmäßig gebräunt ist. Dabei liegt es nicht unbedingt am Rezept oder an der Temperatur. Häufig ist das Backblech selbst das Problem.

Der häufigste Fehler: Das Backblech ist zu voll

Wer möglichst viel Gemüse oder Pommes auf einmal zubereiten möchte, verteilt die Zutaten oft dicht nebeneinander auf dem Blech. Genau das kann jedoch verhindern, dass sie knusprig werden.



Liegen die Stücke zu eng zusammen, kann Feuchtigkeit schlechter entweichen. Statt im Ofen zu rösten, dünsten die Zutaten dann eher im eigenen Wasserdampf. Das Ergebnis: Die Außenseite wird nicht richtig knusprig, das Gemüse bleibt weich und die Pommes werden labbrig.



Die Lösung: Verteile Gemüse und Kartoffeln möglichst in einer einzigen Schicht auf dem Blech. Zwischen den einzelnen Stücken sollte etwas Platz bleiben. Wenn du eine größere Menge zubereitest, verwendest du besser zwei Bleche oder backst in mehreren Durchgängen.

Auch die Vorbereitung macht einen Unterschied

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Nicht nur der Abstand auf dem Blech ist entscheidend. Gerade Gemüse wie Zucchini, Champignons oder Paprika enthält viel Wasser. Werden die Stücke nach dem Waschen nicht ausreichend abgetrocknet, gelangt zusätzliche Feuchtigkeit in den Ofen.



Für ein besseres Ergebnis solltest du das Gemüse daher vor dem Würzen mit einem sauberen Küchentuch trocknen. Auch tiefgekühlte Pommes oder Gemüse sollten nicht unnötig antauen, bevor sie in den Ofen kommen, beachte dabei die Zubereitungshinweise auf der Verpackung.

Zu viel Öl ist keine gute Idee

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Ein weiterer Fehler ist es, Gemüse und Kartoffeln großzügig in Öl zu tränken. Eine dünne Schicht Öl kann dabei helfen, dass die Oberfläche bräunt und knusprig wird. Zu viel davon macht das Essen aber schnell fettig und kann dazu führen, dass es eher weich als knusprig wird.



Am besten vermischst du die Zutaten in einer Schüssel mit einer kleinen Menge Öl und verteilst sie anschließend gleichmäßig auf dem Blech. So werden die Stücke rundum benetzt, ohne im Öl zu liegen.

Backpapier oder direkt aufs Blech?

Backpapier erleichtert die Reinigung und verhindert, dass Zutaten festkleben. Es ist aber nicht automatisch die beste Wahl für jedes Gericht. Für besonders knusprige Kartoffeln oder Ofengemüse kann ein geeignetes, vorgeheiztes Metallblech Vorteile haben, weil es die Hitze direkt an die Zutaten abgibt.



Wenn du Backpapier verwendest, achte darauf, dass es für die eingestellte Temperatur geeignet ist und nicht über das Blech hinausragt. Entscheidend bleibt auch hier: Das Blech darf nicht überladen sein.