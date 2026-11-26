Der Klagenfurter Chilisaucen-Erfinder Tommy Hlatky wurde bei den renommierten Scovie Awards in den USA erneut zum Weltmeister gekürt und stellt damit einen historischen Rekord auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Niemandem auf der Welt ist es zuvor gelungen, mit so vielen unterschiedlichen Chilisaucen auf Platz eins zu landen. Bei den "Scovie Awards 2027" im US-Bundesstaat New Mexico triumphierte der Kärntner Produzent Tommy Hlatky abermals auf internationaler Bühne. In der Kategorie "Fruit-XXX-Hot" sicherte er sich mit seiner Kreation "TOM’S HOT SAUCE – Endgegner" den begehrten Weltmeistertitel.

Historische Siegesserie

Dem Klagenfurter gelang mit dieser Platzierung ein weltweiter Rekord: Zum siebten Mal in Folge holt er bei den wichtigsten Chili-Auszeichnungen einen Titel und das mit insgesamt acht verschiedenen Produkten. Bereits im Vorjahr 2026 räumte er gleich doppelt ab, als sowohl die Sauce "Afterglow" als auch die Kreation "nur a bissi schaf" mit Gold prämiert wurden. Damit ist Tommy Hlatky offiziell der weltweit erfolgreichste Chilisaucen-Entwickler.

Hlatky © Hlatky

Schärfste Kreation des Sortiments

Die neue Weltmeistersauce ist erst seit Mai auf dem Markt und gilt als das mit Abstand schärfste Produkt im gesamten Sortiment des Kärntner Unternehmers. Geschmacklich setzt die Kreation auf eine Kombination aus feuriger Schärfe und exotischer Frucht:

39 Prozent Carolina Reaper: Verwendung der zweitschärfsten Chilisorte der gesamten Welt

Verwendung der zweitschärfsten Chilisorte der gesamten Welt Fruchtige Komponenten: Harmonische Noten von sonnenreifem Pfirsich und süßer Ananas

Hinter der preisgekrönten Sauce steckt eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. "Entwickelt wurde die außergewöhnlich scharfe Kreation eigens für ein Chili-Wettessen auf der Klagenfurter Herbstmesse", erklärt Hlatky. Weil die Nachfrage nach dem Geschmackserlebnis nach der Messe so enorm war, brachte der Kärntner die "Endgegner"-Sauce im Mai pünktlich zum zehnjährigen Firmenjubiläum regulär in den Handel. Der Schöpfer zeigt sich vom Erfolg überwältigt: "Dass sie ein halbes Jahr später prompt zur Weltmeistersauce gekürt wird, freut mich sehr!"

Doppelter Medaillen-Jubel

Hlatky holte bei den "Scovie Awards 2027" noch ein weiteres Spitzenergebnis nach Kärnten: Mit der fruchtigen "MELONBALL HOT SAUCE", die nach seiner eigenen Punk-Band benannt ist, holte er die Silbermedaille in der Kategorie "Fruit-Mild/Medium".

Mit mittlerweile acht Weltmeistertiteln hat sich Tommy Hlatky längst ein kulinarisches Denkmal gesetzt. Der Klagenfurter hat sich im internationalen Wettbewerb etabliert und konnte sich dabei auch gegen die starke Konkurrenz aus den USA durchsetzen.