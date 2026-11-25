Cremig, herrlich süß und mit einem Schuss Eierlikör: Dieses winterliche Tiramisu ist das perfekte Dessert für die Weihnachtszeit. Mit Mascarpone, Kaffee und einer feinen Eierlikör-Note bekommt der italienische Klassiker ein festliches Upgrade.

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Du liebst Tiramisu, möchtest aber in der Weihnachtszeit etwas Abwechslung auf den Desserttisch bringen? Dann solltest du diese winterliche Variante mit Eierlikör probieren! Cremige Mascarpone, eine feine Eierlikör-Note und weihnachtliche Gewürze machen aus dem italienischen Dessert einen festlichen Genuss. Das Beste daran: Die Zubereitung ist unkompliziert und du kannst das Tiramisu ganz entspannt am Vortag vorbereiten.

Eierlikör Tiramisu: Das Rezept

Tiramisu © Getty Images/500px

Für eine Auflaufform (ca. 25 x 20 cm) brauchst du:



• 500 g Mascarpone (80 % Fett i. Tr.)

• 250 g Magerquark

• 140 g Rohrohrzucker

• 1 Päckchen Vanillinzucker (8 g)

• 250 ml Sahne (30 % Fett)

• 1 Päckchen Sahnesteif (8 g)

• 150 ml Eierlikör

• 100 ml starker Kaffee

• 200 g Löffelbiskuits

• 1 EL Backkakao

Zubereitung:

1. Die Creme zubereiten: Zuerst Mascarpone und Magerquark mit dem Rohrohrzucker und Vanillinzucker in einer großen Schüssel cremig verrühren. Anschließend Sahne und Sahnesteif dazugeben und die Masse etwa zwei bis drei Minuten weiterschlagen, bis eine glatte Creme entsteht. Zum Schluss den Eierlikör unterrühren.



2. Die erste Schicht vorbereiten: Den heißen Kaffee mit dem restlichen Rohrohrzucker verrühren. Die Löffelbiskuits in eine Auflaufform legen und mit der Hälfte des Kaffees beträufeln. Anschließend ein Drittel der Creme darauf verteilen und glattstreichen.



3. Das Tiramisu schichten: Nun etwas Eierlikör über die Creme träufeln. Darauf kommt eine weitere Schicht Löffelbiskuits, die du mit dem restlichen Kaffee beträufelst. Anschließend wieder ein Drittel der Creme darauf verteilen und glattstreichen.



4. Mit Eierlikör verfeinern: Das letzte Drittel der Creme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und kleine Tupfen auf das Tiramisu spritzen. Den restlichen Eierlikör darüberträufeln, so bekommt das Dessert auch optisch ein besonders festliches Finish.



5. Kühlen und servieren: Die Auflaufform mit Frischhaltefolie abdecken und das Tiramisu mindestens zwei Stunden, am besten aber über Nacht, im Kühlschrank durchziehen lassen. Vor dem Servieren mit Backkakao bestäuben und in Stücke schneiden.

Unser Tipp für die Weihnachtszeit

Wer dem Dessert noch eine zusätzliche winterliche Note verleihen möchte, kann etwas Zimt oder frisch geriebene Orangenschale in die Creme geben. Auch gehackte, geröstete Haselnüsse passen wunderbar dazu und sorgen für einen feinen Crunch.