Von klassischem Glühwein bis fruchtigem Kinderpunsch: Mit diesen köstlichen Rezepten holst du dir das Weihnachtsmarktgefühl direkt nach Hause.

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Was wäre die Advent- und Weihnachtszeit schließlich ohne den verführerischen Duft von Zimt, Nelken, Orangen und Sternanis? Glühwein und Punsch gehören zu den absoluten Klassikern der kalten Jahreszeit. Doch statt immer zur überteuerten Zuckerbombe am Weihnachtsmarkt zu greifen, lässt sich das winterliche Geschmackserlebnis ganz einfach in die eigene Küche holen. Und das Beste: Selbst gemacht schmeckt es nicht nur herrlich aromatisch, sondern lässt sich auch ganz nach eigenem Geschmack verfeinern.

Der Klassiker: Traditioneller roter Glühwein

Glühwein © Getty Images

Klassischer Glühwein ist und bleibt der Star unter den Wintergetränken. Mit wenigen Zutaten gelingt der Weihnachtsmarkt-Klassiker auch zu Hause.

Zutaten für 4 Personen 750 ml trockener Rotwein

1 Bio Orange

1 Zimtstange

4 Gewürznelken

2 Sternanis

2 Kardamomkapseln

40-60 g brauner Zucker

100 ml Wasser Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Die Orange gründlich waschen und in Scheiben schneiden. Rotwein und Wasser in einen Topf geben. Zimt, Nelken, Sternanis, Kardamom und Orangenscheiben hinzufügen. Den Zucker einrühren und die Mischung langsam erwärmen. Den Glühwein etwa 10 bis 15 Minuten bei niedriger Temperatur ziehen lassen. Durch ein Sieb gießen und heiß servieren.

Tipp: Eine frische Orangenscheibe und eine Zimtstange im Glas machen den Glühwein nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch zum Highlight.

Weißer Glühwein mit Apfel und Zimt

Weißer Glühwein mit Apfel und Zimt © Getty Images

Wer es etwas leichter und fruchtiger mag, sollte unbedingt weißen Glühwein probieren.

Zutaten für 4 Personen 750 ml Weißwein

200 ml naturtrüber Apfelsaft

1 Bio Orange

1 Zimtstange

3 Gewürznelken

2 Sternanis

1 Vanilleschote

2-3 EL Honig

1 Apfel Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Den Apfel entkernen und in dünne Spalten schneiden. Weißwein und Apfelsaft in einem Topf vorsichtig erwärmen. Orange in Scheiben schneiden und gemeinsam mit den Gewürzen hinzufügen. Apfelstücke und Honig unterrühren. Alles etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Gewürze entfernen und den weißen Glühwein heiß servieren.

Fruchtiger Kinderpunsch

Fruchtiger Kinderpunsch © Getty Images

Punschgenuss muss nicht immer Alkohol enthalten! Diese fruchtige Variante begeistert Kinder ebenso wie Erwachsene und ist die perfekte Alternative für gemütliche Familienabende oder die nächste Winterparty.

Zutaten für 4–5 Personen 750 ml naturtrüber Apfelsaft

500 ml Früchtetee

250 ml Orangensaft

1 Bio Orange

1 Zimtstange

3 Gewürznelken

1 Sternanis

1 EL Honig

Zitronensaft Schwierigkeit: 1/3 Preis: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 4

Zubereitung

Den Früchtetee zubereiten und kurz ziehen lassen. Apfelsaft und Orangensaft in einen Topf geben. Orange in Scheiben schneiden und gemeinsam mit den Gewürzen hinzufügen. Den Tee unterrühren und alles langsam erhitzen. Etwa 10 Minuten ziehen lassen. Mit Honig und einem Spritzer Zitronensaft abschmecken. Gewürze entfernen und heiß in Tassen füllen.

Orangen-Zimt-Punsch

Orangen-Zimt-Punsch © Getty Images

Dieser Orangenpunsch bringt sonnige Zitrusnoten in die kalte Jahreszeit. Ein Getränk, das nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch beim gemütlichen Beisammensein zu Hause begeistert.

Zutaten für 4 Personen 500 ml Orangensaft

500 ml Apfelsaft

250 ml Früchtetee

1 Bio Orange

1 Bio Zitrone

2 Zimtstangen

4 Gewürznelken

1 Sternanis

2 EL Honig

100 ml Rum (optional) Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

Zubereitung

Früchtetee aufbrühen und kurz ziehen lassen. Orangen- und Apfelsaft in einem Topf vermischen. Orange und Zitrone in Scheiben schneiden. Zimt, Nelken, Sternanis und die Zitrusfrüchte zum Saft geben. Den Tee hinzufügen und alles langsam erwärmen. Etwa 10 bis 15 Minuten ziehen lassen. Nach Geschmack süßen und optional erst kurz vor dem Servieren Rum einrühren.

Winterlicher Apfel-Ingwer-Punsch

Winterlicher Apfel-Ingwer-Punsch © Getty Images/Westend61

Die natürliche Süße des Apfels trifft auf die angenehme Schärfe von frischem Ingwer und die winterliche Würze von Zimt.

Zutaten für 4 Personen 750 ml Apfelsaft

250 ml Wasser

2 Beutel Apfeltee

1 Stk. frischer Ingwer (3 cm)

1 Zimtstange

3 Gewürznelken

1 Bio Orange

1-2 EL Honig Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 4

Zubereitung

Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Wasser mit Zimt, Nelken und Ingwer einige Minuten köcheln lassen. Den Tee hinzufügen und nach Packungsanleitung ziehen lassen. Teebeutel entfernen und Apfelsaft dazugeben. Orange in Scheiben schneiden und ebenfalls hinzufügen. Alles langsam erwärmen und mit Honig abschmecken. Vor dem Servieren nach Belieben mit etwas Zitronensaft verfeinern.

Die wichtigsten Geheimtipps für den perfekten Glühwein und Punsch

Niemals zu heiß werden lassen

Glühwein und Punsch sollten nicht sprudelnd kochen. Langsames Erhitzen und ausreichend Ziehzeit sorgen dafür, dass sich die Gewürzaromen entfalten. Beim alkoholhaltigen Glühwein kann Kochen außerdem den Alkoholgehalt verändern.

Auf hochwertige Gewürze setzen

Zimtstangen, ganze Nelken, Sternanis und Kardamom sorgen für ein intensives Aroma. Ganze Gewürze lassen sich später außerdem leichter wieder entfernen.

Den richtigen Wein verwenden

Verwende keinen minderwertigen Wein in der Hoffnung, dass Gewürze alles überdecken. Für Roten eignen sich fruchtbetonte, säure- und tanninarme Weine wie Spätburgunder, Merlot oder Zweigelt. Für weiße Kreationen greifst du am besten zu samtigem Grauburgunder, Weißburgunder oder fruchtigem Silvaner.