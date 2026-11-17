Der All You Can Eat & Drink Weihnachtsmarkt öffnet zum bereits zweiten Mal seine Tore. Wer dabei sein will, muss allerdings schnell sein, die Tickets sind nämlich limitiert!

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Wer die Vorweihnachtszeit in geselliger Runde verbringen will, ist auf den Wiener Christkindlmärkten bestens aufgehoben. Zwischen den Verkaufs- und Punschständen lässt es sich bekanntlich gut laben, allerdings kann ein solcher Besuch auch teuer werden, vor allem wenn man das Geldbörsel nicht im Blick behält. Nicht so am All You Can Eat & Drink Weihnachtsmarkt auf der Praterhauptallee!

Zwischen Feuertonnen, Weihnachtsdeko und wohlduftenden Essensständen lädt der "Garten Wien" am 19. November und 20. Dezember zum Schlemmen ein. Das Besondere daran: Mit einem All-you-can-eat-&-drink-Ticket können Gäste innerhalb ihres gebuchten Zeitfensters Speisen und Getränke aus dem Angebot vor Ort genießen - ohne Limit. Foto-Hotspots, Winterspiele und passende Musik sorgen dabei zusätzlich für Stimmung.

Welche Gerichte heuer serviert werden, verraten die Betreiber auf ihrer Webseite noch nicht. Allerdings findet sich von Wiener Klassikern über deftige Hüttenküche bis hin zu internationalen Streetfood-Trends allerhand auf der Speisekarte, so viel ist garantiert. Natürlich kommen auch Vegetarier und Veganer voll auf ihre Kosten. Dazu gibt es Punsch, Glühwein, Bier, Spritzer, Kaffee, Tee, heiße Schokolade und Softdrinks - "unbegrenzt inklusive". Karten gibt es ab 24,90 Euro, wobei das Standard-Ticket für "das volle Erlebnis" für Erwachsene 49,90 Euro kostet.