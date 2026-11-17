Beim VBC-Forum der Vienna Business School diskutierten Wirtschaft und Jugendliche über KI-Agenten, neue Karrierewege und die Frage, warum Verantwortung beim Menschen bleiben muss.

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Sie schreiben Texte, bearbeiten Aufgaben und können ganze Arbeitsabläufe übernehmen: KI-Agenten verändern die Arbeitswelt. Welche Chancen eröffnet das für Unternehmen und junge Menschen? Und wer trägt die Verantwortung, wenn zunehmend digitale Systeme mitarbeiten? Diese Fragen standen beim Vienna Business Circle Forum im Wiener Palais Wertheim im Mittelpunkt.

Wirtschaft trifft die KI-Generation

Unter dem Titel "AI Agents in the Enterprise: Effizienz gewinnen – Verantwortung behalten" diskutierten IBM-Österreich-Generaldirektor Marco Porak und PaiperOne-Mitgründerin Gabriele Bolek-Fügl mit zwei Jugendlichen, deren Berufsleben von Beginn an durch KI geprägt sein wird: Lili Khosravipour aus der 5JKB JusHAK Schönborngasse und Leonard Mang aus der 4 AK HAK Europa der VBS Mödling.

Ein Forum zwischen Schule und Wirtschaft

Nico Marchetti, VBC-Präsident und Nationalratsabgeordneter © Fastner _ foto.productions

Das VBC-Forum ist das jährliche Alumni-Treffen der Vienna Business School. Veranstalter ist der Vienna Business Circle, das Absolvent:innen-Netzwerk der Schule, das rund 3.000 ehemalige Schüler:innen über Jahrgänge und Branchen hinweg verbindet. Das Format bringt Wirtschaft und Bildung zusammen und ermöglicht den Austausch zwischen erfahrenen Führungskräften, Absolvent:innen und Jugendlichen.

"Wir sind ein spannendes Business-Netzwerk, das aktuelle Schnittmengenthemen zwischen Wirtschaft und Bildung erklärt", betonte VBC-Präsident und Nationalratsabgeordneter Nico Marchetti zur Begrüßung. "Auch Top-Arbeitgebermarken unterstützen diese Plattform und leisten damit einen wichtigen Beitrag für junge Karrieren." Auf eine Keynote von Marco Porak folgte eine Podiumsdiskussion, moderiert von KI- und Digitalisierungsexpertin Ana Simic, CEO und Gründerin von Propeller AI.

Die Panelteilnehmer im Gespräch mit Diskussionsleiterin Ana Simic. © Fastner _ foto.productions

Erst die Abläufe prüfen, dann automatisieren

Porak spannte in seinem Vortrag den Bogen vom Schachcomputer Deep Blue über Watson bis zu heutigen KI-Lösungen für Unternehmen. Im Zentrum stand die Frage, wie KI-Agenten sinnvoll in betriebliche Abläufe eingebunden werden können. "KI-Agenten werden in Unternehmensprozesse eingebettet. Dabei gilt: 'never automate a bad process'. Für Unternehmen ist also jetzt die Zeit, bestehende Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und dann mit KI besser zu machen", erklärte der IBM-Österreich-Chef.

Die Gestaltung dieser Prozesse bleibe eine menschliche Aufgabe. "Erfolg und Misserfolg sind und bleiben ebenso in unserer Verantwortung", betonte Porak. Gefragt seien deshalb Menschen, die innovativ, analytisch und lösungsorientiert denken, sich anpassen können und Verantwortung übernehmen. Damit Unternehmen wirtschaftlich von KI-Agenten profitieren, brauche es eine Kultur, die diese Fähigkeiten fördert.

Vertrauen braucht Verantwortung

Für Gabriele Bolek-Fügl, CEO und Mitgründerin von PaiperOne, entscheidet der verantwortungsvolle Umgang mit der Technologie über ihren langfristigen Nutzen. Sie begleitet Unternehmen bei ihrer KI-Strategie und bei Fragen der KI-Compliance.

"KI einzusetzen wird bald kein Wettbewerbsvorteil mehr sein, das werden alle tun. Entscheidend wird sein, ob Unternehmen wirklich verstehen, was ihre KI tut, ihre Risiken beherrschen und Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen können", sagte Bolek-Fügl. Regulatorische und ethische Fragen seien dabei wesentlich. "Die größte Gefahr ist nicht, dass KI zu viel kann, sondern dass Menschen Entscheidungen über ihren Einsatz treffen, ohne die Auswirkungen zu verstehen."

Einstiegsjob oder eigenes Unternehmen?

In der Diskussion ging es auch um die Zukunft des Berufseinstiegs: Welche Aufgaben bleiben für junge Menschen? Welche Fähigkeiten suchen Unternehmen? Und eröffnet KI neue Möglichkeiten für eine eigene Gründung?

Lili Khosravipour beschäftigt sich bereits in ihrer Diplomarbeit damit, wie KI den Anwaltsberuf verändert. Sie blickt zuversichtlich auf die Entwicklung: "Allerdings bin ich überzeugt: KI wird uns die Einstiegsjobs nicht wegnehmen, sondern uns unterstützen. Entscheidend ist nicht, ob etwas mit KI gemacht wurde, sondern welche Qualität es hat."

Dabei verbindet sie Offenheit mit einem klaren Anspruch: "Mein Wunsch für die Zukunft ist es, dass Unternehmen und die Gesellschaft offen für Innovationen bleiben, aber kritisches Denken dabei nicht außer Acht gelassen wird."

Leonard Mang sieht vor allem neue Gestaltungsmöglichkeiten. "Weil man schon so viel selbst umsetzen kann, stellt sich die Frage: Will ich überhaupt einen herkömmlichen Job – oder lieber ein eigenes Start-up oder Unternehmen gründen?", erklärte der Schüler. "Kreativität bleibt meiner Meinung nach aber weiterhin entscheidend."

Digitale Bildung gehört ins Zentrum

Zum Abschluss rückten Ausbildung und Unternehmenskultur in den Fokus. Die Jugendlichen berichteten darüber, welche Grundlagen sie in der Schule erwerben und was sie sich selbst beibringen müssen. Gleichzeitig wurde diskutiert, was Unternehmen jungen Beschäftigten bieten müssen, damit sie bleiben.

Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information & Consulting der Wirtschaftskammer Wien und Kuratoriumsvorsitzender des Fonds der Wiener Kaufmannschaft, unterstrich die Bedeutung einer praxisnahen Ausbildung: "Digitale Kompetenzen sind heute eine grundlegende Kulturtechnik. IT-Grundverständnis, analytisches Denken und digitale Problemlösungskompetenz sind in nahezu allen Branchen gefragt – KI-Agenten machen diese Entwicklung noch schneller."

Sein Bildungsauftrag fiel entsprechend deutlich aus: "Digitale Bildung darf daher kein Randthema sein, sie gehört ins Zentrum des Bildungssystems. Die Vienna Business School zeigt, wie das gelingt, und bildet genau die Fachkräfte aus, die die Wiener Wirtschaft braucht."