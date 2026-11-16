ORF gibt 24 Millionen für die Einhebung der Gebühren aus

Die Einhebung des ORF-Beitrags verschlingt heuer gut 24 Millionen Euro, die an die Tochterfirma OBS fließen, während der Konzern für 2027 mit einem millionenschweren Verlust kalkuliert.

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Der ORF-Stiftungsrat soll den neuen Finanzplan und die Finanzvorschau am 26. November beschließen. Aus den Unterlagen für den Stiftungsrat geht hervor, wie viel Geld die Eintreibung der Gebühren durch die ORF-Tochter OBS verschlingt und welche finanziellen Einschnitte dem Sender bevorstehen.

Im laufenden Jahr 2026 rechnet der ORF mit knapp 780 Millionen Euro an Einnahmen aus den ORF-Beiträgen. Das sind fast zehn Millionen Euro weniger als ursprünglich erwartet und budgetiert. Von diesen knapp 780 Millionen Euro fließen gut 24 Millionen Euro direkt an die ORF-Tochter OBS für die Einhebung der Beiträge. Weitere rund 22 Millionen Euro gehen in forderungsabhängige Aufwendungen, wie der "Standard" berichtet.

Die erwarteten Beitragseinnahmen von knapp 780 Millionen Euro im laufenden Jahr sinken auf rund 760 Millionen Euro im Jahr 2027. Nach Abzug von OBS-Gebühren und forderungsabhängigen Aufwendungen bleiben dem ORF heuer 734 Millionen Euro und im kommenden Jahr rund 704 Millionen Euro für den laufenden Betrieb, womit die gesetzliche Obergrenze klar verfehlt wird.

40 Millionen Euro vom Sperrkonto

Hauptgrund für das geplante Minus von 23,5 Millionen Euro im ORF (bzw. 37,1 Millionen Euro im Gesamtkonzern vor Steuern) für 2027 ist der Wegfall eines staatlichen Zuschusses in Höhe von 93 Millionen Euro. Gegen diese ab 2027 wirksame Kürzung will der Sender per Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof vorgehen und greift vorerst auf 40 Millionen Euro von einem früheren Sperrkonto zurück.

Hunderte Kündigungen stehen im Raum

Um die Finanzen zu stabilisieren, verordnet sich der ORF einen harten Sparkurs: Bereits für 2027 ist der Abbau von 40 Vollzeitstellen vorgesehen, daneben werden Pensionskassenbeiträge ausgesetzt, eine Nulllohnrunde diskutiert und Angebote wie der ORF-Shop sowie "ORF-Stars" aufgelöst. Der designierte Generaldirektor Clemens Pig kündigte zudem für Anfang 2027 einen Kassasturz an, der die Reduzierung von Führungskräften, Top-Verdienern sowie 300 bis 400 betriebsbedingte Kündigungen beinhalten könnte.

Sparvolumen von rund 131 Millionen Euro

Ab 2028 soll der ORF nach geplanten Einsparungen von rund 113 Millionen Euro – aufgeteilt auf Personal- und Sachaufwand – wieder ausgeglichen bilanzieren und bis 2031 ein Sparvolumen von rund 131 Millionen Euro erreichen. Die interne Mittelfristplanung rechnet ab 2028 infolgedessen mit positiven Konzernergebnissen im einstelligen Millionenbereich.