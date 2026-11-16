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KI-Nervosität

US-Staatsanleihen nehmen Fahrt auf, Tech-Aktien schwächeln

Online Redaktion
von
Großer Ausverkauf bei Tech-Aktien
© AP
Anleger flüchten in sichere Häfen der Staatsanleihen. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck, die Lage um Nvidia und der bevorstehende Anthropic-Börsengang gelten als Hauptgründe.
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Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) stieg um 0,15 Prozent auf 105,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 3,38 Prozent.

KI-Giganten sorgen für Nervosität

Ein wenig gestützt wurden die Anleihekurse durch die gesunkenen Rohölpreise. Experten erwarten zunehmend ein Überangebot am Rohölmarkt. Eine Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht. Inflationserwartungen wurden so ein wenig gedämpft.

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Die Anleihekurse profitierten auch von den sinkenden Aktienmärkten. Vor allem an der schon zuletzt schwachen Technologiebörse Nasdaq standen die Kurse unter Druck. Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und wegen der weiteren Entwicklung beim KI-Halbleitergiganten Nvidia. Die als sicher geltenden Anleihen waren daher gefragt.

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