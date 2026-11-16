Shopping-Knall: Diese Woche kommt neue Regel bei Amazon

Ab 20. November ist für viele Amazon-Kunden in Österreich Schluss mit einer beliebten Bezahlmethode.

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Wer bisher mehrere Bestellungen gesammelt und erst am Monatsende mit einer einzigen Zahlung beglichen hat, muss sich umstellen. Amazon streicht die praktische Monatsabrechnung. Ab Freitag wird jeder Einkauf einzeln verrechnet und muss innerhalb von 14 Tagen bezahlt werden. Hintergrund sind neue EU-Vorschriften für Verbraucherkredite.

Der klassische Rechnungskauf bleibt allerdings weiterhin möglich. Lediglich die Möglichkeit, sämtliche Bestellungen eines Monats in einer gemeinsamen Abrechnung zu bündeln, fällt weg.

Amazon begründet den Schritt mit den neuen gesetzlichen Anforderungen. Eine Anpassung des bisherigen Modells an die verschärften Vorschriften hätte den Bezahlvorgang deutlich komplizierter gemacht. Deshalb habe man sich für den klassischen Rechnungskauf entschieden.

TOKYO, JAPAN - 2022/04/06: Amazon delivery package seen in front of a door. (Photo by Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) © SOPA Images/LightRocket via Gett

Auch Kleinkredite und "Buy now, pay later" betroffen

Auslöser ist das neue Verbraucherkreditrechtsänderungsgesetz, mit dem Österreich eine EU-Richtlinie umsetzt. Die neuen Bestimmungen sollen Konsumenten besser vor finanzieller Überlastung und Überschuldung schützen. Künftig werden auch kurzfristige Zahlungsaufschübe und Kleinkredite von weniger als 200 Euro deutlich strenger reguliert.

Anbieter müssen ihre Kunden ausführlicher über Vertragsbedingungen, mögliche Kosten und Rücktrittsrechte informieren. Außerdem werden strengere Bonitätsprüfungen vorgeschrieben. Zahlungsaufschübe dürfen nur noch gewährt werden, wenn davon auszugehen ist, dass Kunden ihre finanziellen Verpflichtungen auch erfüllen können.

Klarna hält an Zahlungsaufschub fest

Die neuen Regeln betreffen auch andere große Anbieter im Onlinehandel. Besonders verbreitet sind sogenannte "Buy now, pay later"-Angebote, bei denen Kunden ihre Einkäufe erst Wochen später bezahlen. Klarna will seine bekannte Funktion "In 30 Tagen zahlen" allerdings weiterhin anbieten.

Das Unternehmen sieht sich für die neuen gesetzlichen Anforderungen gerüstet und verweist darauf, viele der vorgeschriebenen Maßnahmen bereits umgesetzt zu haben. Dazu zählen Bonitätsprüfungen und ausführliche Informationen über Kosten und Vertragsbedingungen.

Für Amazon-Kunden in Österreich bedeutet die Änderung jedenfalls einen Einschnitt: Wer bislang mehrere Einkäufe gesammelt am Monatsende bezahlt hat, muss künftig jede Bestellung separat im Blick behalten und innerhalb von zwei Wochen begleichen.