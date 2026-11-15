20. November
Amazon dreht beliebte Zahlungsart ab: Für Kunden ändert sich alles
Amazon zieht dieser Zahlungsoption endgültig den Stecker. Betroffene Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich erhalten bereits entsprechende Benachrichtigungen per E-Mail.
Achtung bei den Abo-Diensten
Jede einzelne Bestellung wird ab sofort wieder separat abgerechnet. Statt bis zum Folgemonat Zeit zu haben, gilt bei den neuen Einzelrechnungen in der Regel eine strikte Zahlungsfrist von 14 Tagen ab Versand der Ware.
Brisant ist die Umstellung für Dienste wie Amazon Prime, Audible oder Prime Video Channels. Wer diese bisher über die Monatsabrechnung bezahlt hat, muss jetzt handeln – sonst droht im schlimmsten Fall eine Unterbrechung des Abos. Ist keine alternative Zahlungsmethode (wie SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte) als Backup im Konto hinterlegt, kann Amazon den fälligen Betrag nicht einziehen. Das Abo wird dann oft ohne große Vorwarnung pausiert oder beendet.
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Warum macht Amazon das?
Der Konzern macht die neue EU-Verbraucherkreditrichtlinie (CCD II) dafür verantwortlich. Diese nimmt sogenannte "Buy Now, Pay Later"-Modelle – Jetzt kaufen, später zahlen – deutlich strenger an die Leine.
Da eine gesammelte Monatsabrechnung rechtlich als kurzfristiger Zahlungsaufschub gilt, müsste Amazon künftig für solche Modelle umfassende und bürokratische Kreditwürdigkeitsprüfungen durchführen. Diesen Aufwand umgeht der Konzern nun, indem er die Sammelrechnung schlicht einstellt.
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