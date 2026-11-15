Affären-Skandal: Hat der Ex-Nvidia-Chef bei den Bilanzen getrickst?

Der plötzliche Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang erschüttert die weltweite Tech-Branche bis ins Mark. Hinter dem Abgang des Star-Managers stehen monatelang verheimlichte Affären, fragwürdige Bilanztricks und ein brisanter Spionageverdacht im Umfeld des chinesischen Geheimdienstes.

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Der Rücktritt von Nvidia-Mitbegründer Jensen Huang erschüttert die weltweite Halbleiterindustrie und wirft schwere Fragen zur Unternehmensführung auf. Monatelang verheimlichte der Spitzenmanager mehrere außereheliche Beziehungen, manipulierte möglicherweise geografische Finanzdaten und geriet letztlich ins Visier US-amerikanischer Geheimdienste.

Chronologie eines beispiellosen Konzern-Bebens

Mehr als ein Jahr lang gelang es Jensen Huang, seine privaten Verhältnisse vor der Öffentlichkeit und den eigenen Kontrollgremien geheim zu halten. Doch nach einer Serie von Enthüllungen der renommierten US-Zeitung "New York Times" und der Nachrichtenagentur Reuters brach das Schweigen in sich zusammen. Der Chef des weltweit wichtigsten Chipherstellers musste seinen Posten mit sofortiger Wirkung räumen.

Die Recherchen der Medien deckten schrittweise ein Geflecht aus privaten Beziehungen und potenziellen Interessenskonflikten auf:

Die Beziehung zu Alice Huang: Die "New York Times" verfügte bereits im September 2025 über detaillierte Erkenntnisse bezüglich einer Liaison zwischen Jensen Huang und Alice Huang, einer Spitzenmanagerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed.

Die "New York Times" verfügte bereits im September 2025 über detaillierte Erkenntnisse bezüglich einer Liaison zwischen Jensen Huang und Alice Huang, einer Spitzenmanagerin des in Singapur ansässigen Unternehmens Megaspeed. Leugnung durch das Management: Zunächst wiesen Huang und sein Kommunikationsteam sämtliche Vorwürfe vehement von sich und deklarierten den Kontakt als rein geschäftliche Zusammenarbeit.

Zunächst wiesen Huang und sein Kommunikationsteam sämtliche Vorwürfe vehement von sich und deklarierten den Kontakt als rein geschäftliche Zusammenarbeit. Das späte Geständnis: Erst am vergangenen Wochenende räumte Huang das intime Verhältnis schließlich gegenüber dem Chefjuristen von Nvidia offiziell ein.

Fragwürdige Korrektur bei den Umsatzzahlen

Besonders heikel für das börsennotierte Schwergewicht: Im Oktober 2025 – unmittelbar nach einem Bericht der "New York Times" über das Unternehmen Megaspeed – nahm Nvidia eine auffällige Kurskorrektur bei der Erstellung seiner Bilanzen vor. Der Konzern veränderte die Methodik seiner geografischen Umsatzberichterstattung von Grund auf.

Singapur, das zuvor als wesentlicher Knotenpunkt in den Büchern geführt worden war, verschwand plötzlich gänzlich aus den detaillierten Finanzberichten. Der Grund für diese Verschiebung lag in einer internen Umstellung: Nvidia wies die Erlöse ab diesem Zeitpunkt nicht mehr anhand der Rechnungsadresse aus, sondern stellte auf den tatsächlichen Firmensitz der jeweiligen Endkunden um. Vor dieser Änderung hatte das Management stets argumentiert, dass internationale Großkunden ihre Transaktionen zwar über Singapur abrechnen würden, die gelieferten Hochleistungschips aber "fast immer woandershin geliefert werden". Marktbeobachter prüfen nun, ob dieser bilanzielle Schritt gezielt gesetzt wurde, um die Verbindungen zu Megaspeed und Alice Huang zu verschleiern.

Spionageverdacht alarmiert die US-Sicherheitsbehörden

Die Angelegenheit gewann dramatisch an Brisanz, als US-Geheimdienste auf die Verbindungen aufmerksam wurden. Die Sicherheitsbehörden schalteten sich ein, da Alice Huang im dringenden Verdacht steht, direkte Kontakte zum chinesischen Staatssicherheitsdienst zu unterhalten.

Die Ermittler prüfen nun intensiv, ob über den vertraulichen Kanal zwischen dem Nvidia-Chef und der Managerin streng vertrauliche Informationen über hochsensible Chip-Technologien und KI-Entwicklungen an staatliche Stellen in Peking weitergegeben wurden. Inmitten der geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China stellt dieser Verdacht ein enormes nationales Sicherheitsrisiko dar.

Drei Beziehungen und ein Notfall-Rücktritt binnen 24 Stunden

Trotz des enormen Drucks hielt Huang lange an seiner Version fest. Das Geständnis gegenüber dem Chefjuristen war jedoch erst der Anfang einer Kettenreaktion:

Zweite Affäre im Führungskreis: Nur kurze Zeit später wurden Berichte über eine weitere intime Beziehung publik. Dabei handelte es sich um eine Nvidia-Mitarbeiterin, die in der Konzernhierarchie direkt an Jensen Huang berichtete.

Nur kurze Zeit später wurden Berichte über eine weitere intime Beziehung publik. Dabei handelte es sich um eine Nvidia-Mitarbeiterin, die in der Konzernhierarchie direkt an Jensen Huang berichtete. Sondersitzung des Aufsichtsgremiums: Nach Bekanntwerden dieses massiven Compliance-Verstoßes berief das Nvidia-Direktorium unverzüglich eine außerordentliche Krisensitzung ein.

Nach Bekanntwerden dieses massiven Compliance-Verstoßes berief das Nvidia-Direktorium unverzüglich eine außerordentliche Krisensitzung ein. Rücktritt am Donnerstag: Binnen 24 Stunden nach Bekanntwerden der zweiten Beziehung sah sich der Konzernlenker gezwungen, sein Amt niederzulegen.

Binnen 24 Stunden nach Bekanntwerden der zweiten Beziehung sah sich der Konzernlenker gezwungen, sein Amt niederzulegen. Dritte Affäre enthüllt: Unmittelbar nach dem Abgang berichtete die Nachrichtenagentur Reuters über eine dritte Affäre Huangs mit einer weiteren, namentlich nicht genannten Konzernangestellten.

Für die globale Belegschaft von Nvidia und die internationalen Finanzmärkte markiert dieser plötzliche Abgang das abrupte Ende einer wegweisenden Ära im KI-Zeitalter.