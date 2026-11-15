Wien ist KI-Hauptstadt

Ein neues Beratungsnetzwerk bringt geballte Finanzexpertise nach Wien. Viele wissen es noch nicht: Österreichs Hauptstadt spielt in KI und Krypto in der Oberliga.

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Wien wird bei KI und Krypto immer dominanter in Österreich. Krypto-Börsen siedeln sich an, immer mehr Firmen setzen auf KI. Das ist die Chance für vier erfahrene Persönlichkeiten der österreichischen Finanzbranche - sie bündeln ihre Expertise in der neu gegründeten Beratung "Compliance Networks". Mit ihrem Know-how und dem Netzwerk aus nationalen wie internationalen Profis wollen sie Wien als führenden europäischen Standort für Compliance-Kompetenz bei KI, Finanz und Krypto weiter stärken.

Dr. Bernd Träxler, ehemaliger Chief Compliance Officer der Erste Group und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, spricht als einer der vier Gründer mit oe24. Er bringt umfassende Erfahrung von staatlicher wie auch von privater Seite mit und sagt: "Wien wird zur KI-Hauptstadt Europas". Er spricht mit oe24 über den Binance-Hack und Geldwäsche.

Hinter der neuen Consulting-Schmiede stehen vier Schwergewichte der Finanzbranche, neben Dr. Träxler sind das:

Dr. Christoph Kodada – Früherer Leiter der Abteilung für Geldwäscheprävention in der Finanzmarktaufsicht (FMA) und Chief Compliance Officer der BAWAG Group.

– Früherer Leiter der Abteilung für Geldwäscheprävention in der Finanzmarktaufsicht (FMA) und Chief Compliance Officer der BAWAG Group. Dr. Bernd Fletzberger – Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Finanzmarktrecht.

– Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Finanzmarktrecht. Prof. (FH) MMMag. Dr. Stephan M. Klinger – Leitete von 2022 bis 2024 den Rechtsbereich der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und den dort angesiedelten behördlichen Aufgabenbereich zur Durchsetzung von EU-Finanzsanktionen. Deren Überwachung ist mit 1. Jänner 2026 von der OeNB auf die FMA übergegangen.

MiCAR-Boom: Warum Wien die EU-Krypto-Hauptstadt wird

"Ein zentraler Kurstreiber für den Standort ist die europäische MiCAR-Verordnung (Markets in Crypto-Assets). Sie schafft einheitliche Zulassungs- und Aufsichtsregeln in der gesamten Europäischen Union", sagt Träxler oe24.

Der große Vorteil: Wer sich in Österreich eine Lizenz sichert, kann seine Dienstleistungen in der gesamten EU anbieten.

“Auch die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat sich dafür stark aufgestellt und verfügt über ein Top-Expertenteam, das frühzeitig regulatorische Anforderungen für Lizenzwerber klar gemacht hat. Wien ist dadurch zu einem echten Magneten für internationale Börsen und Kryptowerte-Dienstleister geworden.” Dr. Bernd Träxler, Co-Gründer des Compliance Networks

Warum Kryptowährungen transparenter nachverfolgbar sind als klassische Banktransaktionen

Durch die neue Regulierung ist der Einsatz digitaler Assets deutlich einfacher und sicherer geworden. Träxler überrascht dabei mit einer klaren Ansage gegenüber oe24:

​„Kryptowährungen sind in Teilen sogar transparenter und nachvollziehbarer als traditionelle Banktransaktionen. Ich sehe nämlich nicht nur von wem das Geld auf ein Konto kommt und an wen es fließt, sondern die gesamte Transaktionshistorie auf der Blockchain.“

Diese lückenlose Nachverfolgbarkeit macht es Ermittlern und Behörden bei Verdacht viel leichter, Transaktionen zu prüfen und Gelder im Ernstfall schnell einzufrieren. "Das ist auch beim Binance-Hack geschehen." Von geraubten Kryptoassests im Wert von mehr als 6 Milliarden wurden mehrere Milliarden schon eingefroren.

KI-Revolution und Finanzsanktionen

Bernd Träxler, Stefan M. Klinger, Katrin Joschtel, Iris Bujatti, Christoph Kodada und Bernd Fletzberger © Compliance Networks

Neben Beratung im Kryptoumfeld setzt das Team massiv auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Und das ist auch dringend nötig:

​In Österreich fallen täglich rund 200.000 Auslandstransaktionen an.

​Etwa 10 Prozent davon schlagen derzeit im System als "verdächtig" im Zusammenhang mit der Verletzung von Finanzsanktionen an.

Allerdings ist nur ein winziger Bruchteil davon tatsächlich sanktionsrechtlich relevant. Dennoch müssen bisher Tausende Überweisungen manuell gestoppt und langwierig überprüft werden.

"Mit KI-gestützten Prozessen lässt sich diese Flut an Fehlalarmen effizient aussortieren", sagt Träxler oe24. Und die Nachfrage nach solchen Systemen wird steil ansteigen: Spätestens wenn Mitte 2027 das neue EU-Anti-Money-Laundering-Paket (AML) in Kraft tritt, kommt noch einmal gewaltig Bewegung in den Markt. Hier berät Compliance Networks ebenfalls.

Die vier Wiener "Krypto-Avenger" mit ihrem Compliance Networks zeigen eindrucksvoll, wie Wien eine Schlüsselrolle in der neuen Finanzarchitektur Europas übernimmt. Die vier Partner haben ein Netzwerk von mehr als einem Dutzend Experten in ganz Europa und sind bereit, die Zukunft des Finanzplatzes hierzulande mitzugestalten.

Immer mehr Finanzinstitute holen sich Rat bei den Wiener Compliance-Profis. Dass sie es können, haben sie bereits bewiesen: Schon beim digitalen Bundesschatz der Republik Österreich (bequemes Festgeld für Privatkunden) war das Know-how des Teams im Einsatz: Das Ergebnis ist ein Anmeldeprozess, der in unter 60 Sekunden erledigt ist. Ein echter Vorzeigeerfolg für den Standort Österreich.