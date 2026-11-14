Kakaopreis stürzt: Schokolade bleibt aber teuer

Auf dem Weltmarkt sinken die Kakaopreise seit Monaten – doch an der Supermarktkasse merken Verbraucher davon bisher nichts. Dahinter steckt ein simples Prinzip der Lebensmittelbranche.

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Es hätten gute Nachrichten aus Westafrika sein können: Dank starker Ernten und prall gefüllter Lagerhäuser in den wichtigsten Anbauländern Ghana und der Elfenbeinküste gibt es aktuell ein deutliches Überangebot an Kakao.

Darum dauert es Monate, bis Rabatte ankommen

Die Weltmarktpreise sind deutlich gesunken. Wer nun jedoch auf sinkende Preise im Süßwarenregal hofft, wird vorerst enttäuscht. Im Supermarkt bleibt Schokolade weiterhin teuer, wie das Branchenmedium "Bloomberg" zuerst berichtet hat.

Der Grund: Große Schokoladenhersteller kaufen ihren Kakao nicht zum Tagespreis ein. Um sich gegen extreme Preisschwankungen abzusichern, schließen die Konzerne langfristige Lieferverträge ab – oft viele Monate oder sogar über ein Jahr im Voraus. Die Schokolade, die aktuell in den Supermarktregalen liegt, wurde also noch mit Kakao produziert, der deutlich teurer eingekauft wurde.

Wann wird Schokolade wieder billiger?

Erst wenn diese teuren Lagerbestände aufgebraucht sind und die neuen, günstigeren Verträge greifen, entsteht Spielraum für Preissenkungen im Einzelhandel. Bis sich das aktuelle Überangebot tatsächlich auf dem Kassenbon bemerkbar macht, dürfte es daher noch einige Zeit dauern.