Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Geduldiger und toleranter. Räumen Sie erst mal Missverständnisse aus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ganz cool bleiben! Reagieren Sie gelassen auf Kritik und Angriffe!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wählen Sie Ihre Worte achtsamer! Man ist empfindlich und nachtragend.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Keine dezidierten Erwartungen, dann kommen Sie bestimmt besser an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Überspannen Sie den Bogen nicht. Sie könnten Eifersucht provozieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Betont vernünftig und freundlich lassen sich Spannungen besser lösen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Geduldiger und ernsthafter! Man lässt sich heute leicht verunsichern.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Fühlen Sie sich enttäuscht? Lockerlassen und mehr Abstand halten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Wer sich auf sein Gegenüber ernsthaft einlässt, kann viel gewinnen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sie dürfen ruhig etwas mehr Nähe zulassen, ohne selbst zu drängen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Gehen Sie einsichtig mit Kritik um und nicht auf Konfrontationskurs!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Sie sind bestimmt willkommen, wenn Sie alles etwas lockerer nehmen.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.