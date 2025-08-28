Alles zu oe24VIP
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024

Von
28.08.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Geduldiger und toleranter. Räumen Sie erst mal Missverständnisse aus!
  • Beruf: Machen Sie nicht zu viel Druck! Lassen Sie anderen mehr Spielraum!
  • Fitness: Reagieren Sie sich sportlich ab! Das ist klüger als sich zu stressen.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Ganz cool bleiben! Reagieren Sie gelassen auf Kritik und Angriffe!
  • Beruf: Keine Konfrontationen! Geduldige Klärungen sind die bessere Lösung.
  • Fitness: Ruhig und vorsichtig durch den Tag. Entspannung, statt Gas zu geben!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Wählen Sie Ihre Worte achtsamer! Man ist empfindlich und nachtragend.
  • Beruf: Es wäre sinnvoll , Pläne und Kalkulationen gründlicher zu überdenken.
  • Fitness: Lieber langsamer und konzentriert! Lassen Sie sich nicht ablenken!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Keine dezidierten Erwartungen, dann kommen Sie bestimmt besser an.
  • Beruf: Sie sollten auf andere hören und auch über Alternativen nachdenken.
  • Fitness: Sie sind wieder sehr motiviert. Hält da auch Ihre Konzentration mit?

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Überspannen Sie den Bogen nicht. Sie könnten Eifersucht provozieren.
  • Beruf: Hindernisse? Seien Sie gesprächsbereit. Rechthaberei ist keine Lösung.
  • Fitness: Schalten Sie lieber etwas zurück, Sie könnten sich heute übernehmen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Betont vernünftig und freundlich lassen sich Spannungen besser lösen.
  • Beruf: Greifen Sie sachlich und beruhigend ein, wenn Emotionen hoch gehen!
  • Fitness: Was tut Ihnen nicht gut? Ein guter Tag, um Gewohnheiten zu ändern.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Geduldiger und ernsthafter! Man lässt sich heute leicht verunsichern.
  • Beruf: Kontrolle ist heute unerlässlich. Es wäre klug, genau nachzurechnen.
  • Fitness: Nicht leicht, sich zu konzentrieren. Entspannen Sie sich erst einmal!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Fühlen Sie sich enttäuscht? Lockerlassen und mehr Abstand halten!
  • Beruf: Zwingen Sie anderen Ihre Ideen nicht auf, Druck mag man gar nicht.
  • Fitness: Schauen Sie heute besser auf sich, meiden Sie große Anstrengungen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Wer sich auf sein Gegenüber ernsthaft einlässt, kann viel gewinnen.
  • Beruf: Alles Notwendige erledigt und bereinigt? Lieber erneut kontrollieren!
  • Fitness: Setzen Sie sich ganz klare Prioritäten! Ein bisschen weniger ist mehr.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Sie dürfen ruhig etwas mehr Nähe zulassen, ohne selbst zu drängen.
  • Beruf: Ihr Realitätssinn ist heute gefragt, um Probleme sachlich zu klären.
  • Fitness: Gehen Sie es ruhig und gelassen an! Konzentration ist am wichtigsten.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Gehen Sie einsichtig mit Kritik um und nicht auf Konfrontationskurs!
  • Beruf: Übernehmen Sie sich finanziell nicht! Rechnen Sie ganz genau nach!
  • Fitness: Unaufgeregt eines nach dem anderen und rechtzeitig Pausen einlegen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 28.08.2024
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Sie sind bestimmt willkommen, wenn Sie alles etwas lockerer nehmen.
  • Beruf: Sorgen Sie für bessere Stimmung, indem Sie Konflikte freundlich lösen!
  • Fitness: Energie und Motivation passen. Sie sollten aber etwas flexibler sein.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

