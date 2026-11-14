Hier sinkt der Dieselpreis unter zwei Euro

Ein Leserreporter-Foto aus Niederösterreich zeigt: An einzelnen Tankstellen fällt der Dieselpreis wieder unter zwei Euro. Im österreichweiten Schnitt liegt der Preis allerdings noch darüber.

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Ein Foto aus Maria Enzersdorf in Niederösterreich zeigt, dass der Dieselpreis an einer dortigen Jet-Tankstelle unter die Marke von zwei Euro gerutscht ist. Auch bei anderen Anbietern in der Umgebung bewegen sich die Tarife rund um oder bereits knapp unter diesem Wert.

Dieselpreis unter zwei Euro bei der Jet-Tankstelle in Maria Enzersdorf. Aufgenommen am Samstagabend. © Leserreporter

Damit zeigen sich am Wochenende vereinzelt Preise, wie sie landesweit seit dem Sommer nicht mehr üblich waren. Zuletzt lag der österreichweite Medianpreis für Diesel am 22. Juli 2026 mit 1,989 Euro pro Liter unter zwei Euro. Tags darauf stieg er infolge der Nahost-Krise über diese Schwelle und hielt sich im Schnitt seither darüber. Laut E-Control betrug der österreichweite Median am Freitag rund 2,061 Euro pro Liter. Neben der aktuellen Beobachtung in Niederösterreich boten bereits Anfang Oktober sowie zuletzt einzelne günstige Tankstellen – vor allem in Oberösterreich und der Steiermark – Diesel knapp unter zwei Euro an.

Lage auf dem Weltmarkt

Auf den internationalen Rohstoffmärkten zeigt sich ein gemischtes Bild für die weitere Entwicklung der Spritpreise. Laut der Internationalen Energie-Agentur (IEA) befindet sich die weltweite Ölversorgung erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs wieder auf Erholungskurs, da das Angebot die Nachfrage wieder übersteigt. Im Oktober stiegen die globalen Vorräte um 52 Millionen Barrel. Dennoch bleibt speziell die Versorgung mit Diesel laut IEA vorerst äußerst knapp, da neben Ausfällen im Nahen Osten auch anhaltende Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur die Lieferungen für den internationalen Markt stark einschränken. Gleichzeitig legten die Ölpreise am Freitag wieder leicht zu: Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Jänner kostete 96,66 US-Dollar. Auslöser waren Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die USA auf ein Abkommen mit dem Iran verzichten könnten, was die Hoffnungen auf eine rasche diplomatische Lösung dämpfte.

Entlastung durch die Spritpreisbremse

Für Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich greift derzeit noch eine staatliche Maßnahme zur Abfederung der hohen Tarife. Seit dem 1. Oktober 2026 ist die vorläufig bis zum 30. November befristete Spritpreisbremse der Bundesregierung in Kraft.

Laut Angaben des ÖAMTC sollen sich Lenkerinnen und Lenker in diesen zwei Monaten in Summe rund 12 Cent je Liter Benzin und Diesel sparen. Inklusive Umsatzsteuer macht die Regelung Kraftstoffe um insgesamt 12,2 Cent pro Liter günstiger. Da bereits für September die Mineralölsteuer abgesenkt worden war, ergibt sich durch die Maßnahme eine zusätzliche Entlastung von rund zehn Cent je Liter.