Bezirk Kitzbühel
Neuer Hofer sperrt jetzt auch am Sonntag auf
Während die meisten Supermärkte am Sonntag dichtmachen, geht Diskont-Riese Hofer in Tirol jetzt einen anderen Weg: Seit Donnerstag, dem 12. November, ist in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) eine brandneue Filiale am Start – inklusive Sonntags- und Feiertagsöffnung. Möglich machen das spezielle saisonale Sonderregelungen.
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So sind die neuen Öffnungszeiten
Der neue Markt in der Brixentaler Straße 17b hat regulär von Montag bis Freitag (7.15 bis 19 Uhr) sowie samstags (7.15 bis 18 Uhr) geöffnet. Am Sonntag und an Feiertagen gilt je nach Saison ein eigener Fahrplan:
- Im Sommer: 8 bis 14 Uhr
- Im Winter: 12 bis 18 Uhr
E-Ladestation und Pfandrückgabe inklusive
Mit dem neuen Standort – der 14 Arbeitsplätze sichert – will Hofer sowohl Einheimische als auch Touristen optimal versorgen. Neben dem gewohnten Sortiment gibt es vor Ort auch einen Pfandrückgabe-Automaten sowie eine E-Ladestation für Elektroautos.
Ganz neu ist das Sonntags-Konzept für den Diskonter übrigens nicht: Kirchberg ist bereits der sechste Tiroler Hofer-Markt mit dieser Ausnahmeregelung. Ähnliche Filialen betreibt das Unternehmen auch schon in Salzburg und Kärnten.
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