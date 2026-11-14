Neuer Hofer sperrt jetzt auch am Sonntag auf

In Tirol gibt es eine neue Hofer-Filiale, die mit einer Besonderheit aufwartet: Kundinnen und Kunden können dort ab sofort auch an Sonn- und Feiertagen ihre Einkäufe erledigen.

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Während die meisten Supermärkte am Sonntag dichtmachen, geht Diskont-Riese Hofer in Tirol jetzt einen anderen Weg: Seit Donnerstag, dem 12. November, ist in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) eine brandneue Filiale am Start – inklusive Sonntags- und Feiertagsöffnung. Möglich machen das spezielle saisonale Sonderregelungen.

So sind die neuen Öffnungszeiten

Der neue Markt in der Brixentaler Straße 17b hat regulär von Montag bis Freitag (7.15 bis 19 Uhr) sowie samstags (7.15 bis 18 Uhr) geöffnet. Am Sonntag und an Feiertagen gilt je nach Saison ein eigener Fahrplan:

Im Sommer: 8 bis 14 Uhr

Im Winter: 12 bis 18 Uhr

E-Ladestation und Pfandrückgabe inklusive

Mit dem neuen Standort – der 14 Arbeitsplätze sichert – will Hofer sowohl Einheimische als auch Touristen optimal versorgen. Neben dem gewohnten Sortiment gibt es vor Ort auch einen Pfandrückgabe-Automaten sowie eine E-Ladestation für Elektroautos.

Ganz neu ist das Sonntags-Konzept für den Diskonter übrigens nicht: Kirchberg ist bereits der sechste Tiroler Hofer-Markt mit dieser Ausnahmeregelung. Ähnliche Filialen betreibt das Unternehmen auch schon in Salzburg und Kärnten.