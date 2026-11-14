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Musik-Falle auf Instagram: 11.000 Euro Strafe für kurzes Video

Gerhard Kopcsa
von
Ein Smartphone mit Instagram-Logo liegt auf einer Laptop-Tastatur.
© SOPA Images/LightRocket via Gett
Ein 15-sekündiges Instagram-Video mit Musik aus der plattformeigenen Bibliothek kommt zwei Unternehmerinnen aus Tirol teuer zu stehen: Sie erhielten eine Forderung von knapp 11.000 Euro.
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Da die Frauen kostenpflichtige Workshops anbieten, gelten sie rechtlich als Unternehmerinnen. Laut einer oberösterreichischen Anwältin durften sie die vorgeschlagene Plattformmusik daher nicht kommerziell nutzen. Die geforderte Summe setzt sich aus Lizenzkosten, einem Zuschlag für den mutmaßlichen Rechtsverstoß und Anwaltskosten zusammen und übersteigt die geschäftlichen Einnahmen der Frauen deutlich. Das berichtet "ORF Oberösterreich" online.

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Kritik und rechtliche Unsicherheit

Experten wie Rafael Pauley (Wirtschaftskammer Tirol) und der Innsbrucker Rechtswissenschafter Matthias Kettemann kritisieren laut "ORF OÖ" die Forderung als völlig unverhältnismäßig; Kettemann schätzt realistische Kosten auf 2.000 bis 3.000 Euro. Der Fall zeigt die weitreichende Unsicherheit kleiner Unternehmen im Umgang mit Social-Media-Bibliotheken: Zwar stellt die Plattform die Musik bereit, die Lizenzen decken meist jedoch nur den privaten Gebrauch ab.

So vermeiden Sie Abmahnungen

  • Lizenzbedingungen prüfen: Vor jeder Veröffentlichung genau prüfen, ob die Musik für gewerbliche Accounts freigegeben ist.
  • Sicher gehen: Bei geschäftlichen Profilen ausschließlich lizenzfreie Musik verwenden oder die Rechte direkt einholen.

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