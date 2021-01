Polizei-Großeinsatz in Klagenfurt: Mann niedergestochen

Täter soll versucht haben, Frau anzugreifen.

Klagenfurt. Ein Mann ist am Freitagabend in einer Wohnung im Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht niedergestochen worden. Laut ersten Informationen hatte der Täter versucht, eine Frau in einer Wohnung mit einem spitzen Gegenstand anzugreifen, ein anderer anwesender Mann wurde dabei schwer verletzt, teilte Polizeisprecher Mario Nemetz auf APA-Anfrage mit.

Täter flüchtete mit Auto

Nach der Tat dürfte der Mann mit einem Auto geflüchtet sein. Die Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein, an der das Einsatzkommando Cobra, Polizeistreifen, die Einsatzeinheit, und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren.