Lugner: Schlaflos vor dem 90er

Der Baumeister ist auf dem Weg der Besserung. Morgen feiert er seinen 90er.

Jubiläum. Neun Jahrzehnte Richard Lugner – Österreichs bekanntester Baumeister setzt sich morgen ein Denkmal. „Mörtel“ sorgte aber ausgerechnet wenige Tage vor seinem Geburtstag für Unruhe. Eine Erkältung machte dem Society-Löwen schwer zu schaffen. ÖSTERREICH hat ihn am Krankenbett erreicht: „Die Verkühlung ist fast abgeklungen, aber ich habe die letzten beiden Nächte kaum geschlafen“, erzählt er. Wählen ging er dann aber doch am Sonntag – Wallentin übrigens. Heute startet der Partymarathon zum runden ­Jubiläum. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig will den Jubilar am Nachmittag zur Jause im Rathaus empfangen.

Familie. Morgen an Lugners tatsächlichem Geburtstag wäre ein Treffen mit sechs Damen aus dem „Streichelzoo“ geplant. „Ich sollte nach Leobendorf zur Präsentation des Jungbauernkalenders fahren.“ Alle weiteren Abendveranstaltungen diese Woche habe er abgesagt. „Ich werde jetzt auf Sparflamme leben, damit ich am 15. Oktober fit bin.“ Da will Richard Lugner dann bei seiner großen 90er-Feier in der Wiener Hofburg ordentlich auf den Putz hauen.