Rätselraten um Lugners Gesundheitszustand

Daumen drücken: Baumeister Richard Lugner (89) wird in wenigen Tagen 90 Jahre alt. Jetzt herrscht erneut Sorge um seine Gesundheit.

In einer Aussendung hieß es, dass er mit einer Verkühlung zuhause liegt und deshalb den für gestern geplanten Impftermin absagen musste. Es dürfte dem umtriebigen Baumeister aber bereits wieder etwas besser gehen. Gestern gab er bereits ein erstes Interview und heute will Mörtel schon wieder in der Lugner City im Büro sitzen.

Zittern. Bis zu seiner großen Party am 15. Oktober will er jedenfalls wieder ganz fit sein. Zu diesem Anlass hat Lugner den Zeremoniensaal der Wiener Hofburg gemietet. Es ist gleichzeitig das 32. Jubiläum der Lugner City.