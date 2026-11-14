oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Roboter-Arm

ORF-Star hat weltweit erste KI-Armprothese

Online Redaktion
von
Zwei Männer im Anzug sprechen auf einer Bühne während einer festlichen Gala-Veranstaltung.
© ORF
Der Para-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea (34) zeigt, wie eine in Wien entwickelte, KI-unterstützte Armprothese seinen Alltag als dreifacher Vater und im Berufsleben verändert.
OE24 auf Google bevorzugen

Der österreichische Schwimmer im Behindertensport und Fernsehmoderator Andreas Onea stand gemeinsam mit Eva Pölzl für die "Gala für LICHT INS DUNKEL 2026" vor der Kamera. Die Benefizsendung, die auf ORF ON abrufbar ist, setzte mit inklusiven Aktionen, prominenten Gästen sowie Auftritten von Melissa Naschenweng, Peter und Mike Kraus, Lucas Fendrich, Caro Fux, Alexander Eder und Sofia Reyna ein Zeichen der Hilfsbereitschaft. Insgesamt wurden bei der Veranstaltung 2.257.102 Euro an Spenden gesammelt.

Auch interessant

Kakaopreis stürzt: Schokolade bleibt aber teuer

Musik-Falle auf Instagram: 11.000 Euro Strafe für kurzes Video

Neuer Hofer sperrt jetzt auch am Sonntag auf

Weltweit erste KI-Prothese

Im Gespräch mit ORF-Moderatorin & Journalistin Mariella Gittler sprach Andreas Onea im Vorfeld seines Gala-Auftrittes über seine neue, KI-unterstützte Armprothese. Das in Wien entwickelte und gebaute Hilfsmittel ist weltweit das erste seiner Art im Verkauf.

"Das ist weltweit die Erste, die in den Verkauf gegangen ist. Und die wird in Wien entwickelt und gebaut", berichtet Onea.

Über Elektroden im Schaft sendet er Signale, die eine künstliche Intelligenz interpretiert, um gewünschte Bewegungen wie das Öffnen, Schließen oder Bewegen des Ellbogens auszuführen.

Teilhabe am Arbeitsleben

Die Technologie erleichtert dem dreifachen Vater den Alltag erheblich. So kann er Taschen tragen, seinen Kindern beim Aufwachsen helfen, die Kids im Park hochheben und als Moderator endlich ein Mikrofon und Moderationskarten gleichzeitig halten.

Onea betonte, dass diese durch Technologie ermöglichte Teilhabe der Schlüssel ist, um am Arbeitsleben teilzuhaben und eine systematische Ausgrenzung zu verhindern.

Zudem hob er hervor, dass die Übernahme der Kosten durch seine Versicherung für ihn von großer Bedeutung ist, da die Anschaffung sonst unbezahlbar wäre.

Zwei Männer im Anzug lächeln bei der "Licht ins Dunkel" Gala 2026 vor einem ORF-Hintergrund.
Die Gala für Licht ins Dunkel 2026 - Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig, Andreas Onea. © ORF

Sportliche und berufliche Laufbahn

Andreas Daniel Onea verlor seinen linken Arm im Alter von fünf Jahren bei einem schweren Autounfall am 3. Mai 1998. Nach seiner Rehabilitation im RZ Weißer Hof in Klosterneuburg begann er 1999 mit dem Schwimmsport und feierte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Erfolge. Dazu zählen unter anderem zwölf Medaillen bei Großereignissen wie die Bronzemedaille bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro sowie mehrere Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsmedaillen. Neben dem Leistungssport ist er seit Jahren als Moderator für den ORF tätig, wo er unter anderem das Magazin "Ohne Grenzen" und "Sport aktuell" präsentiert.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Musik-Falle auf Instagram: 11.000 Euro Strafe für kurzes Video

Österreicher suchen fleischlose Alternativen

Kakaopreis stürzt: Schokolade bleibt aber teuer

Tausende trauern um Stephen Hawking

Ofner bei Ski-Cross-Weltcup in Grindelwald Zehnte

AfD-Chef: Rechtsextremer "Flügel" sollte sich auflösen

Fans müssen Rapid retten

Hier sinkt der Dieselpreis unter zwei Euro

Neuer Hofer sperrt jetzt auch am Sonntag auf

ORF-Star hat weltweit erste KI-Armprothese