ORF-Star hat weltweit erste KI-Armprothese

Der Para-Schwimmer und ORF-Moderator Andreas Onea (34) zeigt, wie eine in Wien entwickelte, KI-unterstützte Armprothese seinen Alltag als dreifacher Vater und im Berufsleben verändert.

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Der österreichische Schwimmer im Behindertensport und Fernsehmoderator Andreas Onea stand gemeinsam mit Eva Pölzl für die "Gala für LICHT INS DUNKEL 2026" vor der Kamera. Die Benefizsendung, die auf ORF ON abrufbar ist, setzte mit inklusiven Aktionen, prominenten Gästen sowie Auftritten von Melissa Naschenweng, Peter und Mike Kraus, Lucas Fendrich, Caro Fux, Alexander Eder und Sofia Reyna ein Zeichen der Hilfsbereitschaft. Insgesamt wurden bei der Veranstaltung 2.257.102 Euro an Spenden gesammelt.

Weltweit erste KI-Prothese

Im Gespräch mit ORF-Moderatorin & Journalistin Mariella Gittler sprach Andreas Onea im Vorfeld seines Gala-Auftrittes über seine neue, KI-unterstützte Armprothese. Das in Wien entwickelte und gebaute Hilfsmittel ist weltweit das erste seiner Art im Verkauf.

"Das ist weltweit die Erste, die in den Verkauf gegangen ist. Und die wird in Wien entwickelt und gebaut", berichtet Onea.

Über Elektroden im Schaft sendet er Signale, die eine künstliche Intelligenz interpretiert, um gewünschte Bewegungen wie das Öffnen, Schließen oder Bewegen des Ellbogens auszuführen.

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Teilhabe am Arbeitsleben

Die Technologie erleichtert dem dreifachen Vater den Alltag erheblich. So kann er Taschen tragen, seinen Kindern beim Aufwachsen helfen, die Kids im Park hochheben und als Moderator endlich ein Mikrofon und Moderationskarten gleichzeitig halten.

Onea betonte, dass diese durch Technologie ermöglichte Teilhabe der Schlüssel ist, um am Arbeitsleben teilzuhaben und eine systematische Ausgrenzung zu verhindern.

Zudem hob er hervor, dass die Übernahme der Kosten durch seine Versicherung für ihn von großer Bedeutung ist, da die Anschaffung sonst unbezahlbar wäre.

Die Gala für Licht ins Dunkel 2026 - Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig, Andreas Onea. © ORF

Sportliche und berufliche Laufbahn

Andreas Daniel Onea verlor seinen linken Arm im Alter von fünf Jahren bei einem schweren Autounfall am 3. Mai 1998. Nach seiner Rehabilitation im RZ Weißer Hof in Klosterneuburg begann er 1999 mit dem Schwimmsport und feierte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Erfolge. Dazu zählen unter anderem zwölf Medaillen bei Großereignissen wie die Bronzemedaille bei den Paralympics 2016 in Rio de Janeiro sowie mehrere Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsmedaillen. Neben dem Leistungssport ist er seit Jahren als Moderator für den ORF tätig, wo er unter anderem das Magazin "Ohne Grenzen" und "Sport aktuell" präsentiert.