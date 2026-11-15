Neue Flüge: 2027 von Wien non-Stop in die USA

Der Flughafen Wien-Schwechat baut das internationale Streckennetz für das Jahr 2027 deutlich aus.

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Passagiere können sich 2027 auf neue Direktflüge nach Nordamerika, zusätzliche Routen nach Osteuropa sowie die Rückkehr traditionsreicher Mittelstrecken freuen.

American Airlines verbindet Wien direkt mit Philadelphia

Ein Meilenstein im Flugplan 2027 ist der Markteintritt von American Airlines in Wien-Schwechat. Die US-Fluggesellschaft nimmt ab dem 6. Mai 2027 eine tägliche Non-Stop-Verbindung nach Philadelphia auf. Geflogen wird mit modernen Maschinen des Typs Airbus A321XLR.

Die Verbindung startet in Wien täglich um 11:40 Uhr mit Landung in Philadelphia um 15:55 Uhr Ortszeit.

Der Rückflug hebt in den Vereinigten Staaten um 18:50 Uhr ab und erreicht die Bundeshauptstadt am Folgetag um 10:05 Uhr.

Philadelphia gilt als zentrales Drehkreuz der Fluglinie, wodurch Reisenden Anschluss zu weit über 100 Destinationen in Nordamerika und Übersee offensteht.

Die Flüge sind bereits buchbar und werden über die Sommermonate hinaus bis Anfang Jänner 2028 angeboten. So ist auch der Reiseverkehr über die Weihnachtsfeiertage abgedeckt.

Günstige Alternative nach Moldau und wichtiger Ukraine-Knotenpunkt

Ab März 2027 erweitert zudem die ukrainische Fluggesellschaft SkyUp Airlines das Angebot ab Schwechat.

Geplant sind zwei wöchentliche Rotationen – jeweils donnerstags und sonntags – in die moldawische Hauptstadt Chișinău mit Flugzeugen des Typs Boeing 737.

Austrian Airlines-Flieger. © NurPhoto via Getty Images

Austrian Airlines: Beirut-Rückkehr nach über zwanzig Jahren

Für besonderes Aufsehen sorgt das geplante Comeback einer historischen Mittelost-Route der heimischen AUA. Austrian Airlines plant im Rahmen der Sommeroffensive der Lufthansa Group ab dem 18. Juni 2027 Direktflüge in die libanesische Hauptstadt Beirut anzubieten – ein Ziel, das von der österreichischen Fluglinie zuletzt im Jahr 2006 bedient wurde.

Vorgesehen sind zwei Flüge pro Woche an Freitagen und Sonntagen. Die Abendmaschine verlässt Wien um 22:30 Uhr und landet in Beirut um 02:40 Uhr am Folgetag. Zurück geht es um 03:40 Uhr aus dem Libanon mit Ankunft in Wien um 06:10 Uhr in der Früh. Das vorerst bis zum 12. September 2027 befristete Angebot steht unter dem ausdrücklichen Vorbehalt einer positiven Sicherheitsbewertung der Lage vor Ort.

Rückkehr beliebter Fernstrecken im AUA-Sommerflugplan

Neben den neuen Destinationen stockt Austrian Airlines auch auf bewährten Langstrecken wieder auf: