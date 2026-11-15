oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Urfix-Areal

(Hand)standing-Ovations: Roncalli bis 6. Dezember in der Stadt

Roncalli
© Cityfoto
Fulminate Premiere nach acht Jahre Pause.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit Standing Ovations und großer Begeisterung feierte das Circus-Theater Roncalli seine Rückkehr nach Linz. Im Rahmen seiner großen Jubiläumstournee zum 50-jährigen Bestehen gastiert die Traum-Manufaktur von Bernhard Paul noch bis 6. Dezember am Urfahraner Markt und verspricht Abende voller Poesie, spektakulärer Artistik und Humor.

Lili Paul-Roncalli: "Großes Glück"

"Linz hat für mich einen ganz besonderen Zauber. Nach acht Jahren wieder hier zu sein und die Begeisterung des Publikums zu spüren, berührt mich sehr. Ich wollte immer einen Ort schaffen, an dem Menschen gemeinsam lachen und staunen können – ganz gleich, wie alt sie sind oder woher sie kommen. Wenn das gelingt, ist es für mich das schönste Geschenk", freut sich Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul.

Tochter Lili Paul-Roncalli liebt ihr buntes Leben: „Unser Vater hat mit Roncalli eine Traumwelt erschaffen, und es war unser großes Glück, in dieser einzigartigen Welt aufwachsen zu dürfen – umgeben von faszinierenden Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen. Für unsere Jubiläumstournee haben wir ein Programm mit vielen ganz besonderen Circusmomenten vorbereitet."

Auch interessant

Tempo-Wahnsinn! Schon 95 Raser-Autos beschlagnahmt

Klosterneuburg feiert Hl. Leopold

NFL-Spektakel in München: DJ Ötzi heizt beim Football-Hit ein

Promis und eingeladene Familien

Gestaunt haben am Premierenabend auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Dietmar Prammer, die Schauspieler Maria Hofstätter und Ferry Öllinger, Kari Ochsner (Ochsner Wärmepumpen) und Model Kerstin Lechner sowie Familien ausgewählt von den Hilfsorganisationen Rote Nasen, Österreichische Krebshilfe und der Make-a-Wish Foundation.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wgen Lärm: Innviertler bedrohte Jugendliche mit Schreckschusswaffe

Narren übernehmen das Kommando im Landhaus

Jugendfilmfestival startet mit "Ninja Motherf*cking Destruction"

47. Interpädagogica geht am Samstag ins große Finale

Linz AG: Keine Energieabschaltungen auch in diesem Winter

Teenie auf E-Scooter lieferte sich in Wels Verfolgungsjagd mit Polizei

Land OÖ sucht Investor für den Linzer Flughafen

Google Ausbau Kronstorf : Am Montag Bauverhandlung

Schwer verletzt: Pferd stürzte im Mühlviertel auf 43-Jährige

(Hand)standing-Ovations: Roncalli bis 6. Dezember in der Stadt