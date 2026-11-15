(Hand)standing-Ovations: Roncalli bis 6. Dezember in der Stadt

Fulminate Premiere nach acht Jahre Pause.

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Mit Standing Ovations und großer Begeisterung feierte das Circus-Theater Roncalli seine Rückkehr nach Linz. Im Rahmen seiner großen Jubiläumstournee zum 50-jährigen Bestehen gastiert die Traum-Manufaktur von Bernhard Paul noch bis 6. Dezember am Urfahraner Markt und verspricht Abende voller Poesie, spektakulärer Artistik und Humor.

Lili Paul-Roncalli: "Großes Glück"

"Linz hat für mich einen ganz besonderen Zauber. Nach acht Jahren wieder hier zu sein und die Begeisterung des Publikums zu spüren, berührt mich sehr. Ich wollte immer einen Ort schaffen, an dem Menschen gemeinsam lachen und staunen können – ganz gleich, wie alt sie sind oder woher sie kommen. Wenn das gelingt, ist es für mich das schönste Geschenk", freut sich Roncalli-Gründer und Circusdirektor Bernhard Paul.

Tochter Lili Paul-Roncalli liebt ihr buntes Leben: „Unser Vater hat mit Roncalli eine Traumwelt erschaffen, und es war unser großes Glück, in dieser einzigartigen Welt aufwachsen zu dürfen – umgeben von faszinierenden Menschen aus den verschiedensten Ländern und Kulturen. Für unsere Jubiläumstournee haben wir ein Programm mit vielen ganz besonderen Circusmomenten vorbereitet."

Promis und eingeladene Familien

Gestaunt haben am Premierenabend auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Dietmar Prammer, die Schauspieler Maria Hofstätter und Ferry Öllinger, Kari Ochsner (Ochsner Wärmepumpen) und Model Kerstin Lechner sowie Familien ausgewählt von den Hilfsorganisationen Rote Nasen, Österreichische Krebshilfe und der Make-a-Wish Foundation.