Linz AG: Keine Energieabschaltungen auch in diesem Winter

In einer roten Stadt muss niemand, der bereit ist Hilfe anzunehmen, frieren.

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Die LINZ AG wird in den kommenden Wintermonaten – von 1. Dezember 2026 bis 28. Februar 2027 – keine Energieabschaltungen durchführen. Damit will man Menschen, die sich in einer finanziellen Notlage befinden, speziell in der kalten Jahreszeit die Angst vor einer drohenden Strom-, Fernwärme- oder Erdgasabschaltung nehmen. Die Maßnahme ist Teil eines Gesamtpakets, das in erster Linie die Prävention im Auge hat.

Zahlungsfristverlängerungen

Die LINZ AG hat zum Schutz vor Energieabschaltungen schon seit langem ein Maßnahmenpaket in enger Zusammenarbeit mit der AKOÖ und vielen Sozialeinrichtungen im Einsatz. Das oberste Ziel ist es, Energieabschaltungen bereits im Vorfeld präventiv mit geeigneten Maßnahmen entgegenzuwirken. Es gibt Energieberatungen, Zahlungsfristverlängerungen und erweiterte Mahnverfahren.

Energie-Solidaritätstopf

Eine andere Maßnahme für unbürokratische Hilfe ist der Energie-Solidaritätstopf für bereits entstandene Härte- bzw. Notfälle.