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Volle Fahrt voraus

Ötscherbahn fährt wieder

Rudolf Preyer
von
Die nostalgische Ötscherbahn
© ÖGLB/Albert Malli
Endlich freie Fahrt: Die Sanierung der Museumsbahn Ötscherland-Express ist fertig. Ab Juni rollt sie wieder auf der ganzen Strecke von Kienberg-Gaming nach Lunz am See.
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Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, ein Jahr später als erhofft. Nach jahrelangem Förderstreit und unzähligen ehrenamtlichen Stunden der Lokalbahn-Freunde wurden alle Holzschwellen gegen Stahlschwellen getauscht.

Wegen der Verzögerungen fuhr die Bahn ein weiteres Jahr nur auf halber Strecke. Für den Verein bedeutete das große finanzielle Einbußen, sagt ÖGLB-Präsident Albert Malli: "Viele Fahrgäste haben gewartet, bis wieder die ganze Strecke befahrbar ist. Nächstes Jahr rechnen wir aber mit vollen Zügen."

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Neue Fahrgäste

Zusätzlichen Schwung soll die NÖ-Card bringen. "Gerade Museumsbahnen profitieren ungemein von der Card", so Malli. Noch ist Winterpause, die neue Saison startet am 5. Juni.

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