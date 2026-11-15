Volle Fahrt voraus
Ötscherbahn fährt wieder
Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, ein Jahr später als erhofft. Nach jahrelangem Förderstreit und unzähligen ehrenamtlichen Stunden der Lokalbahn-Freunde wurden alle Holzschwellen gegen Stahlschwellen getauscht.
Wegen der Verzögerungen fuhr die Bahn ein weiteres Jahr nur auf halber Strecke. Für den Verein bedeutete das große finanzielle Einbußen, sagt ÖGLB-Präsident Albert Malli: "Viele Fahrgäste haben gewartet, bis wieder die ganze Strecke befahrbar ist. Nächstes Jahr rechnen wir aber mit vollen Zügen."
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Neue Fahrgäste
Zusätzlichen Schwung soll die NÖ-Card bringen. "Gerade Museumsbahnen profitieren ungemein von der Card", so Malli. Noch ist Winterpause, die neue Saison startet am 5. Juni.
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