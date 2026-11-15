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Musical-Premiere

Addams Family: Baden bittet zum Grusel

Rudolf Preyer
von
Die ganze Addams Family
© ORF
Grusel-Premiere in Baden: Die "Addams Family" treibt es im Stadttheater makaber, schwarzhumorig und ziemlich schräg.
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Die Bühne Baden hat zur Novemberstimmung ein "Grusical" geboten. Regisseur Francesc Abos setzt die legendäre Familie mit schwarzem Humor und viel Schwung in Szene, in einer verfallenen Villa, die Sam Madwar filmreif gebaut hat. Drew Sarich und Ann Mandrella geben das elegante Paar Gomez und Morticia.

Christian Graf ist als mondsüchtiger Onkel Fester in seiner Traumrolle zu sehen und braust am Ende sogar ins Weltall davon. Die Geschwister Wednesday und Pugsley sind laut APA-Kritiker Ewald Baringer in Sadomaso-Praktiken verbunden. Andrew Lippas Musik liefert dazu Tangorhythmen.

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Kitsch und Kampf

Die Normalität bricht mit der Familie Beineke ein. Sohn Lukas verliebt sich ausgerechnet in Wednesday. Das wird laut Kritik "ziemlich kitschig", dürfte aber ein weiterer Hit für Intendant Andreas Gergens Musical-Community werden.

Überschattet wird der Erfolg vom Streit um das Bühnenorchester unter Michael Zehetner. Es soll aufgelöst werden, eine Lösung ist offen.

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