Wiener Neustadt: Regionalbusse fahren ab 16. November von neuem Standort ab

Die Verlegung des Regionalbusbahnhofs in Wiener Neustadt ist abgeschlossen.

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Ab dem 16. November werden sämtliche Regionalbuslinien sowie die HTL-Schülerverstärker der WNSKS vom neuen Standort vor dem ÖBB-Parkdeck in der Bräunlichgasse abfahren. Damit wird der Bereich direkt vor dem Hauptbahnhof entlastet, um Platz für die verschiedenen Bauarbeiten im Bahnhofsumfeld zu schaffen. Die Neuregelung und Wegeführung ist am gesamten Bahnhofs-Areal ausgeschildert.

Folgende Busse sind betroffen:

Regionalbuslinien der NÖVOG Linien der Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH mit den Nummern 325, 326, 380, 382, 383, 902, B9 und B20 sowie B26 Schülerverstärker der WNSKS in Richtung HTL

Der reguläre Linienverkehr der Wiener Neustädter Verkehrsbetriebe bleibt unverändert und fährt weiterhin wie gewohnt vom und zum Hauptbahnhof.

Was wurde gemacht und wieso?

Seit August wurde der Bereich vor dem ÖBB-Parkdeck freigemacht und zum neuen Regionalbusbahnhof adaptiert. Der Umbau beinhaltete auch die Ein- und Ausfahrten zum Parkdeck.

Hintergrund der Verlegung ist das Zusammentreffen mehrerer Bauprojekte im Umfeld des Hauptbahnhofs. Dazu zählen unter anderem die Elektrifizierung der Mattersburger Bahn und der Ausbau des Nordkopfs durch die ÖBB sowie Leitungsarbeiten der EVN in der Bahngasse. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt Wiener Neustadt, den ÖBB, dem Land Niederösterreich und den betroffenen Regionalbusunternehmen umgesetzt.

"Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die hervorragende Kooperation und die Bereitschaft, diese Übersiedlung im Sinne eines reibungslosen Ablaufs rund um den Hauptbahnhof - und somit im Sinne der tausenden Pendlerinnen und Pendler - umzusetzen. Damit wird die angespannte verkehrstechnische Situation am Bahnhof massiv erleichtert", so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Infrastrukturstadtrat LAbg. Franz Dinhobl (beide ÖVP).