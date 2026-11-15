U2 rocken Überraschungs-Auftritt

Mit einem Überraschungsauftritt von U2 wurden neue Musiklegenden in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen, während Ikonen wie Phil Collins persönlich auf der Bühne geehrt wurden.

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Die irische Rockband U2 um Frontmann Bono eröffnete die feierliche Aufnahmezeremonie in Los Angeles mit einem unangekündigten Auftritt. Die Musiker, die der Ruhmeshalle bereits seit 2005 angehören, präsentierten ihre neue Single "Silencio" sowie das 1984 veröffentlichte und Martin Luther King gewidmete Stück "Pride (In the Name of Love)".

Unerwarteter Auftritt von U2

Im Mittelpunkt der Gala stand die Würdigung prägender Persönlichkeiten verschiedener Dekaden und Genres. Die Riege der Neuzugänge umfasst folgende Namen:

Solokünstler des Rock: Sänger Billy Idol sowie Phil Collins, der nach der früheren Würdigung mit Genesis nun als Einzelkünstler gewählt wurde und die Bühne mit einer Gehhilfe betrat.

Hip-Hop-Größen: Die Rap-Formation Wu-Tang Clan und Musikerin Queen Latifah.

Produzenten und Bands: Neben Star-Produzent Rick Rubin wurden auch Formationen wie Oasis, Iron Maiden, New Order und die Gruppe Sade aufgenommen.

U2 © Getty Images for RRHOF

Das Star-Foto des Tages 1 / 18 Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung. © Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER Königin Maxima betrachtet Bilder bei der 'Cooking from the Fridge' - Ausstellung im Bonnefanten Museum in Maastricht. Dabei trägt sie Turban und ein farblich passendes Kleid. © EPA Bei der London-Premiere von "Ebenezer" ging es natürlich schon mal weihnachtlich zu: Johnny Depp ist in der Hauptrolle des grantigen Ebenezers zu sehen, Ex-"Harry-Potter"-Star Rupert Grint ebenfalls in einer großen Rolle. © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Neue Mitglieder im Überblick

Allerdings folgten nicht alle Geehrten der Einladung nach Kalifornien. Die britische Rockband Oasis blieb der Ehrung ebenso fern wie Iron Maiden, die sich aktuell auf einer Tournee durch Australien befinden. Auch die früher als Joy Division bekannte Band New Order sowie Sade um Frontfrau Sade Adu sagten ihr Erscheinen aus unterschiedlichen Gründen ab.

U2 © WireImage

Absagen prominenter Rock-Acts

Für eine Wahl in die Rock & Roll Hall of Fame gilt die Voraussetzung, dass die erste musikalische Veröffentlichung mindestens 25 Jahre zurückliegt. Eine rund 1.200 Mitglieder zählende Jury trifft letztlich die Entscheidung über die offizielle Aufnahme.