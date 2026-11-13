Springsteen liefert Weihnachts-Hits und letzte Erinnerung

Bruce Springsteen wird mit“ The Christmas Tracks“ zum musikalischen Weihnachtsmann und erinnert damit auch an seinen besten Freund.

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"Amerika befindet sich derzeit in den Händen einer korrupten, inkompetenten, rassistischen, rücksichtslosen und verräterischen Regierung!" Zuletzt wütete Bruce Springsteen mit der US-Tournee gegen "Möchtegern König" Donald Trump. Auch mit einem Gratis-YouTube-Show .Jetzt legt der "Boss" mit weiteren Geschenken nach. Nämlich mit Weihnachts-Geschenken.

"The Christmas Tracks" bietet die Weihnachts-Songs vom Boss und eine letzte Erinnerung. © Spotify

Auf der brandneuen EP "The Christmas Tracks", die es seit Freitag auf Spotify gibt, zeigt sich Springsteen als rockender Weihnachtsmann und bietet erstmals seine drei größten Xmas-Hits im Set: den ewigen Klassiker: "Santa Claus Is Comin' to Town", eine neu remasterte Version von "Merry Christmas Baby" und das bislang nur als YouTube-Video erhältlich Elvis-Cover "Blue Christmas".

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Und die ist ein ganz besonderes Juwel: Die am 7. Dezember 2010 im Asbury Park aufgenommene Live-Version war ja der letzte gemeinsame öffentliche Auftritt von Bruce Springsteen mit seinem besten Freund, Saxophonist Clarence Clemons, der 2011 an den Folgen eines Herzinfarkts verstarb. "Ich trauere noch immer jeden Tag um ihn", so Springsteen.