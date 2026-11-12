André Heller: Konzert-Comeback nach 45 Jahren

Am 22. März wird der große André Heller 80! Zum Jubiläum kehrt er nun sogar wieder auf die Konzert-Bühne zurück. Am 3. April steigt im Wiener Konzerthaus das Live-Comeback nach 45 Jahren Pause. Mit illustren Stargästen.

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Am 14. November 1981 gab er im Wiener Konzerthaus ein letztes öffentliches Konzert. Danach widmete sich der große André Heller weltweit beachteten Projekten wie "Afrika! Afrika!", dem Anima-Garten bei Marrakesch oder der Kulturkoordination der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Jetzt, nach 45-jähriger Pause kehrt er wieder auf die Konzertbühne zurück. Am 3. April, also knapp nach seinem 80. Geburtstag (22. März) spielt Heller wieder im Konzerthaus auf. Mit Band, Schrammeln und erlesenen Gästen. Zum Comeback und 80er Ständchen haben sich u.a. Andrea Eckert, Ernst Molden, Voodoo Jürgens, Tini Kainrath und Ursula Strauss angesagt.

Konzerthit im Konzerthaus: Am 3. April spielt Andre Heller mit illustren Gästen auf. © Konzerthaus

"Der Abend wird zu einer lang erhofften Wiederbegegnung mit einer Auswahl von Hellers mittlerweile schon klassischen Liedern und gibt Einblicke in ein außergewöhnliches Künstlerleben." heißt es dazu auf der Homepage des Konzerthauses. Die Besucher dürfen sich also auf ein Wiederhören mit Austropop-Klassikern wie "Die wahren Abenteuer sind im Kopf", "Wie mei Herzschlag" und natürlich das Bob-Dylan-Cover "Für immer jung" freuen. Die Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich und kosten zwischen 36 und 119 Euro.