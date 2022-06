Charlie Sheen wütet: Tochter (18) ist bei "Only Fans"

In seinen wilden Zeiten ließ Charlie Sheen selbst nichts anbrennen. Doch dass seine Tochter Sam jetzt auf "Only Fans" aktiv ist, schmeckt dem Hollywood-Star gar nicht.

Bikini-Pose, verführerischer Blick – so lockt Sam "Sami" Sheen auf Instagram ihre Follower zu "Only Fans". "Klickt den Link in meiner Bio, wenn ihr mehr sehen wollt", schreibt die 18-Jährige mit Verweis auf die Erotik-Plattform. Für tiefere Einblicke werden dort 19,99 Dollar pro Monat fällig. Zwei bis drei Mal pro Woche verspricht Sami neue Inhalte. Auch auf private Nachrichten will sie antworten.

Charlie Sheen: "Ich heiße das nicht gut"

Papa Charlie ist das gar nicht recht: "Sie ist jetzt 18 Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter. Das ist nicht unter meinem Dach passiert", schimpft der 65-Jährige gegenüber "Us Weekly".

Sheen weiter: "Ich heiße das nicht gut. Aber da ich es nicht verhindern kann, habe ich sie ermahnt, es stilvoll und kreativ zu halten und ihre Integrität nicht zu opfern."

Kurios: Samis Mutter Denise Richards hinterließ einen weniger kritischen Kommentar unter deren "Only Fans"-Ankündigung auf Instagram: "Sami ich werde dich immer unterstützen und hinter dir stehen. Ich liebe dich."