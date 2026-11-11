Claudia Reiterer: So traurig war ihr ORF-Abschied

Nach 27 Jahren musste die beliebte Moderatorin letztes Jahr ihren Hut nehmen. Im "Und jetzt?"-Podcast spricht sie erstmals darüber, wie gekränkt sie damals war.

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Sie war 27 Jahre lang dem ORF eine treue Mitarbeiterin der Star des Polit-Talks im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bis Ende 2024 moderierte sie "Im Zentrum", bevor sie den ORF im April 2025 verlassen musste. Jetzt spricht Claudia Reiterer erstmals über den schweren Abschied und worüber sie am meisten enttäuscht war.

"Was mich wirklich gekränkt hat, war die Art des Abschieds. Er hat kein Abschiedsfest für mich gegeben. Das war eigentlich immer üblich. Nur für mich gab es keines", erklärt sie tief getroffen. Nachdem sie ihre Schlüssel, Handy, iPad und alle Dinge abgegeben hatte, traf sie zufällig Tarek Leitner und Nadja Bernhard am Gang. "Ich hab ihnen gesagt, dass es kein Fest gibt, worauf sie sagten 'das geht so nicht' und ich musste eine Viertelstunde warten", so Reiterer. In dieser Zeit haben Bernhard und Leitner Brötchen gekauft und die scheidenden Moderatorin damit überrasht. "Wir haben quasi an der Wursttheke Abschied gefeiert", erinnert sich Reiterer.

Tarek Leitner und Nadja Bernhard © Andreas Tischler / Vienna Press

Kleiner Trost zum Abschied

Dass daraus dann ein Mini-Fest wurde, verdanken sie auch de, "Dancing Stars"-Orchester (welches in der Zwischenzeit auch Abschied nehmen musste...). "Es sind zwei Mitglieder des Orchesters gekommen und haben gefragt, was wir feiern. 'Feiern' ist nicht das richtige Wort, haben wir geantwortet. Darauf hin gingen sie weg und kamen mit Orchester-Leiter Herbert Bicher wieder und haben mir zu fünft zwei Ständchen gespielt. Das war wirklich rührend", so Reiterer.

Claudia Reiterer mit Sohn Julian © Andreas Tischler / Vienna Press

Auch nach ihrem unfreiwilligen ORF-Abgang ist Reiterer weiterhin sehr gefragt. Als Top-Journalistin moderiert sie hochkarätige Veranstaltungen wie zuletzt den KFV-Forschungspreis. 2026