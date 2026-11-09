Mucha: Gesundheits-Update nach Not-OP

Verleger Christian W. Mucha hat sich nach überstandener Operation mit einem emotionalen Gesundheits-Update an die Öffentlichkeit gewandt. Nach einer dramatischen Odyssee mit drei Spitalsaufenthalten, Notarzteinsatz und Fehldiagnosen meldet sich der Medienmacher zurück.

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In den vergangenen Wochen erlebte Verleger Christian Mucha eine medizinische Zerreißprobe. Auf seinen Social-Media-Kanälen schilderte Mucha ungeschminkt, wie extrem die Schmerzen waren, die ihn letztlich mit der Rettung ins Krankenhaus brachten.

Insgesamt drei Spitalsaufenthalte, Fehldiagnosen, Infusionen, ein drohender Darmverschluss sowie massive Nierenprobleme hatten dem Unternehmer schwer zugesetzt. Mit den Zeilen "Ich bin wieder da, war nie wirklich weg, hab mich nur versteckt" leitete er nun seine erleichterte Botschaft an die Öffentlichkeit ein.

Erfolgreicher Eingriff im Rudolfinerhaus

Die rettende Wende brachte schließlich ein chirurgischer Eingriff im Wiener Rudolfinerhaus. Der behandelnde Operateur Springer führte den Eingriff mit einer solchen Präzision durch, dass Mucha die Klinik bereits am Folgetag wieder verlassen konnte.

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Der Verleger beschreibt seinen aktuellen Zustand als weitgehend schmerzfrei und sieht sich voll auf dem Weg der Besserung. In den kommenden vier bis sechs Wochen sollen die verbliebenen Nierensteine zertrümmert und endgültig ausgeschieden werden, bis dahin könne er seinen Alltag fast uneingeschränkt bestreiten.

Dank an Ehefrau Ekaterina und das Verlags-Team

In seinen Zeilen fand der Medienprofi bewegende Worte für sein persönliches Umfeld. Neben dem Dank an tausende berührende Genesungswünsche galt seine tiefste Dankbarkeit seiner Ehefrau Ekaterina, die ihn durch diese schwere Phase getragen und ertragen habe.

Christian und Ekaterina Mucha. © TZOe Raunig

Ebenso würdigte er seine Verlagsbelegschaft, die den Betrieb kurzerhand zu einer privaten Hilfsklinik umfunktioniert hatte, inklusive Flipcharts, Therapieplänen, Arztlisten und intensiven Recherchen.

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Angebot als Nierenstein-Experte

Mit gewohntem Humor schloss der Verleger ab, indem er sich nach zwei Wochen intensiver Selbststudien als frischgebackener Nierenstein-Experte anbot, um anderen Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und über Behandlungsschritte aufzuklären.