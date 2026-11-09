Joseph Baena: Arnie-Sohn feiert Bodybuilding-Erfolg!

Der jüngste Sohn von Hollywoodstar und Bodybuilding-Ikone Arnold Schwarzenegger feiert beachtliche Erfolge im Leistungssport. Bei seinem dritten Wettkampf und zugleich ersten Auftritt als Profi schaffte es Joseph Baena beim renommierten INBA PNBA Pro/Am World Cup in Kalifornien unter die besten fünf Athleten seiner Klasse.

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Mit dem fünften Platz in der anspruchsvollen Kategorie "Classic Physique Open" krönte der Nachwuchsathlet sein erstes Jahr als Wettkampf-Bodybuilder. In dieser Disziplin des Natural Bodybuildings, bei der der Einsatz leistungssteigernder Substanzen wie Anabolika streng verboten ist, zählt nicht die schiere Muskelmasse, sondern die harmonische Ästhetik und Symmetrie des Körpers.

Auf Instagram präsentierte Joseph Baena stolz Videoaufnahmen seines Posing-Auftritts und zog ein überaus positives Fazit seiner bisherigen sportlichen Entwicklung.

Vorbereitung in Eigenregie und Dank an das Umfeld

In einem emotionalen Social-Media-Clip zeigte sich der Sportler begeistert über das Erreichen seines gesteckten Ziels. Er betonte, extrem stolz auf seine Platzierung zu sein, zumal er im Vergleich zu seinem vorherigen Wettkampf im April signifikante Fortschritte erzielt habe.

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Besonders bemerkenswert ist dieser Meilenstein, da Baena die Vorbereitung weitgehend ohne eigenen Trainer meisterte. Dennoch unterstrich er die Bedeutung seines Umfelds und verwies auf eine Lebensweisheit seines berühmten Vaters, der stets predige, dass niemand seine Erfolge ganz allein erringe. Neben seiner Familie und seinen Fans dankte er insbesondere seiner Freundin für den Rückhalt.

Schwarzenegger als Mentor und bester Trainingspartner

Die Begeisterung für den Eisen-Sport liegt in den Genen der Familie. Im Gespräch mit dem Magazin "GQ" erinnerte sich Baena daran, wie Arnold Schwarzenegger ihm einst eine umfassende Bodybuilding-Enzyklopädie schenkte und damit den Grundstein für seine Faszination legte.

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Mittlerweile stehen Vater und Sohn regelmäßig gemeinsam im Fitnessstudio, um an ihren Körpern zu arbeiten. Über den siebenfachen Mr.-Olympia-Gewinner schwärmte der Sohn in den höchsten Tönen und bezeichnete die steirische Eiche als den besten Trainingspartner, den man sich an den Gewichten nur wünschen könne.