Mucki-Hammer: Robbie lässt Muskeln spielen

Popstar Robbie Williams zeigt sich zum Auftakt seiner Australien-Konzerte in absoluter Body-Topform und begeistert seine Fans mit einem Schnappschuss auf Instagram.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Popstar Robbie Williams zeigt sich zum Auftakt seiner Australien-Konzerte in absoluter Body-Topform. Kurz bevor er am Samstag auf die Bühne ging, ließ der Sänger auf Instagram schon mal die Muskeln spielen. Nur mit Jeans und Cap auf dem Kopf präsentiert Robbie seinen durchtrainierten Körper samt Tattoos. Dazu schreibt er: "Aufgepumpt und voller Vorfreude, wieder in Australien zu sein. Wir sehen uns heute Abend, Adelaide!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Begeisterte Reaktionen der Fans

Die Fans sind begeistert. Ein Anhänger schwärmt: "Du siehst großartig aus und bist in guter Form, Mr. Williams!" Ein anderer schreibt: "Wenn ich daran denke, wie sehr du über die Jahre gekämpft hast, macht es mich so glücklich, dich so zu sehen!" Doch hinter Robbies Körper-Transformation stecken nicht nur Sport. Nachdem er jahrelang mit seinem Gewicht gehadert hatte, gab der ehemalige Take-That-Star schon 2023 zu, beim Abnehmen mit Medikamenten nachgeholfen zu haben. Damals sagte er der britischen "Times": "Schatz, ich nehme Ozempic. Na ja, etwas Ähnliches wie Ozempic."

Robbie Williams in Melbourne © Racing Photos via Getty Images

Gesundheitliche Hürden beim Abnehmen

Rund zwölf Kilo hatte er damals verloren. Doch das Abnehmen hatte auch seine Schattenseiten. Im vergangenen Jahr gab Williams zu, dass er zeitweise so wenig gegessen habe, dass ihm wichtige Nährstoffe fehlten. Er berichtete sogar, an Skorbut erkrankt zu sein, einer Krankheit, die durch starken Vitamin-C-Mangel entsteht. Doch diese Mängel scheinen jetzt endgültig beseitigt. Heute zeigt Robbie Williams sich gesund – und muskulös.

Genuss und weitere Termine

Auf Genuss scheint er auch nicht mehr verzichten zu wollen: Bei seinem vorherigen Tourstopp in Mexiko teilte er Schnappschüsse von Restaurantbesuchen mit Ehefrau Ayda Field. Trotz neuer Muckis ist also offenbar auch noch Platz für gemeinsame Schlemmereien. Für die australischen Fans gibt es jetzt nicht nur seine Hits, sondern auch jede Menge Robbie-Power. Nach dem Auftakt in Adelaide stehen unter anderem Melbourne (Mittwoch, 11. November), Sydney (Samstag, 14. November) und Newcastle (Dienstag, 17. November) auf dem Tourplan.