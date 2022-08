× Zug-Drama: Kind tot, Vater schwer verletzt

Bei einem Stau stand der Lenker auf den Gleisen. Dann schloss sich der Schranken.

Tirol. In einem beschrankten Bahnübergang in St. Johann in Tirol (Bez. Kitzbühel) ist am späten Mittwochnachmittag ein Auto von einem Zug erfasst worden. Dabei kam ein Kind ums Leben, der Vater des Kindes wurde schwer verletzt. Im Fahrzeug befanden sich ein 35-jähriger saudi-arabischer Staatsbürger, seine Ehefrau (34) und ihre drei Kinder im Alter von 4, 7 und 11 Jahren. Beim dortigen beschrankten Bahnübergang soll das Fahrzeug nach Angaben von mehreren Zeugen auf den Geleisen zwischen den schließenden Schrankenbäumen zum Stillstand gekommen sein.

Auf Grund der Rufe von anwesenden Personen konnten die Mutter und die 7 und 11-jährigen Kinder den PKW verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Der Vater und sein 4-jähriger Sohn befanden sich ebenfalls bereits außerhalb des PKW’s wurden jedoch vom herannahenden, in Richtung St.Johann iT. fahrenden, Regionalzug erfasst.

Das 4-jährige Kind erlitt schwere Kopfverletzungen und verstarb noch auf der Unfallstelle, der 35-jährige wurde nach Erstversorgung im Krankenhaus St. Johann in die Klinik Innsbruck überstellt.