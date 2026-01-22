Erstmals „Donauwalzer“-Wein mit Dancing-Stars-Sieger Aaron Karl

oe24 verlost Tickets für den exklusiven Ball.

Linz. Der Kaufmännische Verein hat ab sofort einen eigenen Wein: „Donauwalzer“, einen Grünen Veltliner (Jahrgang 2024) aus dem Haus von Winzer und Werber Clemens Strobl. Premiere feiert der Wein am KV-Ball am 31. Jänner – dort wird er zum ersten Mal ausgeschenkt. Und Dancing-Stars-Gewinner 2025 Aaron Karl wird passenderweise zum Walzer auffordern.

Nachdem der Ball unter dem Motto "Ich war noch niemals im Palais" steht und man sich auf Udo Jürgens Lieder freuen darf, wäre auch griechischer Wein naheliegend gewesen.

Bars sind erstmals cashless

Der KV-Ball ist heuer erstmals zu 100% cashless. An allen Bars sowie beim Catering kann ganz unkompliziert mit Karte oder Smartphone bezahlt werden. Das bedeutet kürzere Wartezeiten, schnellerer Service und mehr Zeit auf der Tanzfläche.

Beim Kartenkauf im Palais-Büro und an der Abendkassa ist Barzahlung weiterhin möglich.

