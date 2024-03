Pattinson und Waterhouse: Das Baby ist da!

Die beiden Schauspieler bestätigten bei einem Spaziergang, dass sie Eltern geworden sind

Spekuliert wurde es bereits, jetzt bestätigen Suki Waterhouse und Robert Pattinson mit einem Spaziergang ihr Familienglück. Die beiden Schauspieler sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf den Bildern, die "Daily Mail" vorliegen, sieht man sie in Los Angeles einen Kinderwagen vor sich herschieben.

Ihre Schwangerschaft gab Suki Waterhouse am 19. November 2023 auf der Bühne des Corona Capital Festivals in Mexiko Stadt bekannt. Sie ließ es ihre Fans nicht über Social Media wissen, wie es die meisten tun würden.

2023 zogen Suki und Robert auch zusammen, was offensichtlich auf Anhieb funktionierte: "Es fühlt sich nicht wie eine verrückte Sache an. Und ich habe großes Glück, weil er das Durcheinander und das Chaos akzeptiert. Er sagt nie etwas darüber", sagte sie in einem Interview.