oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Kickoff

Krapfen & Walzer: Promis eröffnen Ballsaison!

Nathalie Martens
von
Ein elegant gekleidetes Paar tanzt auf dem Wiener Opernball in der prunkvollen Staatsoper.
© Andreas Tischler / Vienna Press
Im Herzen der Innenstadt werden das neue Ballmagazin "Alles Walzer" sowie das offizielle Eröffnungs-Clubbing für die kommende Ballsaison 2026/27 feierlich präsentiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei der hochkarätigen Auftaktveranstaltung kommen die führenden Ballveranstalterinnen und Ballveranstalter der Bundeshauptstadt zusammen, um erste Einblicke in ihre Vorbereitungen zu gewähren. Sie verraten, welche Programmhöhepunkte die Besucher in den kommenden Monaten erwarten, welche Abende sie selbst kaum erwarten können und welche Neuerungen hinter den Kulissen der berühmtesten Tanzsäle vorbereitet werden.

Gleichzeitig markiert das Treffen den offiziellen Startschuss für die karitative Initiative "Tanzen für den guten Zweck" zugunsten von Licht ins Dunkel. Im Rahmen dieser Aktion wird an allen vier Adventwochenenden in jeweils einer Wiener Tanzschule für Menschen in Not gesammelt, um festliche Lebensfreude mit gezielter Hilfe zu verbinden.

Auch interessant

Politiker ließen für den guten Zweck versteigern

Ski-Legenden feierten 80 Jahre Nora Pure Sports

Chalet Sacher: VIPs feiern neue Luxusadresse

Prominente Gästeschar

Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Kirche haben ihr Kommen für den Vormittag am Graben bereits zugesagt. Unter den prominenten Gästen befinden sich Dompfarrer Toni Faber, Musiker Lucas Fendrich, Musical-Star Marika Lichter, Ex-Miss-Austria Evelyn Rillé, Tanzprofi Herby Stanonik, Sängerin Beatrice Turin sowie Promi-Gastronom Luigi Barbaro.

Beatrice und Heimo Turin © Andreas Tischler / Vienna Press

Schäfer-Elmayer plaudert aus dem Nähkästchen

Ein besonderer Programmpunkt ist Tanzmeister Thomas Schäfer-Elmayer gewidmet, der aus dem Nähkästchen plaudern und persönliche Anekdoten aus seinem jahrzehntelangen Ballleben zum Besten geben wird. Die Gäste dürfen sich zudem auf die Verkostung des offiziellen Ballweins 2027 des traditionsreichen Pharmazieballs freuen.

Begleitet von prickelndem Sekt, frischen Krapfen und herzhaften Brötchen bietet das Event reichlich Gesprächsstoff für die tanzbegeisterte Stadt. Als besonderer Anreiz winkt den Teilnehmern vor Ort die Chance, begehrte VIP-Karten für einige der renommiertesten Wiener Bälle zu gewinnen und sich damit vorab ihren Platz im Dreivierteltakt zu sichern.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Todesstrafe für betrunkene Autofahrer

Krapfen & Walzer: Promis eröffnen Ballsaison!

Politiker ließen für den guten Zweck versteigern

Ushakova und Domingo im Duett

Chalet Sacher: VIPs feiern neue Luxusadresse

Ski-Legenden feierten 80 Jahre Nora Pure Sports

Emma Watson: Liebeskrise im Urlaub

Jolie ist eine Psychopatin

ARD-Moderator: Trump ist 'Role Model' für Reichsbürger

Premiere! "Auftakt"-Show für den Wiener Opernball