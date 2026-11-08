Kickoff
Krapfen & Walzer: Promis eröffnen Ballsaison!
Bei der hochkarätigen Auftaktveranstaltung kommen die führenden Ballveranstalterinnen und Ballveranstalter der Bundeshauptstadt zusammen, um erste Einblicke in ihre Vorbereitungen zu gewähren. Sie verraten, welche Programmhöhepunkte die Besucher in den kommenden Monaten erwarten, welche Abende sie selbst kaum erwarten können und welche Neuerungen hinter den Kulissen der berühmtesten Tanzsäle vorbereitet werden.
Gleichzeitig markiert das Treffen den offiziellen Startschuss für die karitative Initiative "Tanzen für den guten Zweck" zugunsten von Licht ins Dunkel. Im Rahmen dieser Aktion wird an allen vier Adventwochenenden in jeweils einer Wiener Tanzschule für Menschen in Not gesammelt, um festliche Lebensfreude mit gezielter Hilfe zu verbinden.
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Prominente Gästeschar
Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur und Kirche haben ihr Kommen für den Vormittag am Graben bereits zugesagt. Unter den prominenten Gästen befinden sich Dompfarrer Toni Faber, Musiker Lucas Fendrich, Musical-Star Marika Lichter, Ex-Miss-Austria Evelyn Rillé, Tanzprofi Herby Stanonik, Sängerin Beatrice Turin sowie Promi-Gastronom Luigi Barbaro.
Schäfer-Elmayer plaudert aus dem Nähkästchen
Ein besonderer Programmpunkt ist Tanzmeister Thomas Schäfer-Elmayer gewidmet, der aus dem Nähkästchen plaudern und persönliche Anekdoten aus seinem jahrzehntelangen Ballleben zum Besten geben wird. Die Gäste dürfen sich zudem auf die Verkostung des offiziellen Ballweins 2027 des traditionsreichen Pharmazieballs freuen.
Begleitet von prickelndem Sekt, frischen Krapfen und herzhaften Brötchen bietet das Event reichlich Gesprächsstoff für die tanzbegeisterte Stadt. Als besonderer Anreiz winkt den Teilnehmern vor Ort die Chance, begehrte VIP-Karten für einige der renommiertesten Wiener Bälle zu gewinnen und sich damit vorab ihren Platz im Dreivierteltakt zu sichern.
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