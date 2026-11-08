Faschings-Beginn
Premiere! "Auftakt"-Show für den Wiener Opernball
Während die einen sich zum Faschings-Start auf süße Krapfen und bunte Kostüme freuen, rüsten sich die anderen für die Ball-Saison. Am 11. 11. startet traditionell die Narrenzeit in Österreich.
Damit startet auch die Ballsaison - und heuer gleich mit einer Premiere: Zum ersten Mal lädt Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic in seine Prunksäle zum "AUFTAKT" zum Ballroben-Defilee - samt Komitee rund um Maryam Yeganehfar und Susanne Athanasiadis sowie Promi-Damen Lilian Klebow oder Logen-Besitzerinnen wie Jacqueline Lugner.
Auch interessant
oe24 kennt die Höhepunkte der Ball-Saison
Mit dem "Ball der Wiener Rauchfangkehrer" gibt es auch am 13. November schon die erste Gelegenheit für Tanzbegeisterte ihre schönen Kleider im Kreis zu drehen. Die richtig großen Glamour-Highlights sind aber dann im Jänner und Februar angesagt.
Die wichtigsten Termine der Wiener Ball-Saison im Überblick:
- Fr, 13.11.: Ball der Wiener Rauchfangkehrer
- Sa, 28.11.: Wiener Kathreintanz
- Sa, 19.12.: Weihnachtsball im Arcotel Wimberger
- Do, 31.12.: Silvestergala Wiener Rathaus
- Fr, 08.01.: Steirerball
- Sa, 09.01: Niederösterreichischer Bauernbundball
- Do, 14.01.: ZuckerBäckerBall
- Fr, 15.01.: Blumenball – Ball der Wiener Stadtgärten
- Fr,15.01.: Ball der Offiziere
- Sa, 16.01.: Ball der Pharmazie
- Do, 21.01.: Wiener Philharmonikerball
- Do, 21.01.: Immobilienball – Ball der Immobilienwirtschaft
- Fr, 22.01.: Ball der Wiener Kaffeesieder
- Sa, 23.01.: Regenbogenball
- Mo, 25.01.: Jägerball
- Fr, 29.01.: Wiener Polizeiball
- Fr, 29.01.: Ball der Wiener Wirtschaft
- Sa, 30.01.: Wiener Ärzteball
- Do, 04.02.: Wiener Opernball
- Sa, 06.02.: Juristenball
- Mo, 08.02.: Rudolfina-Redoute
- Di, 09.02.: Elmayer-Kränzchen
Preise heuer wieder deutlich gestiegen
Die Preise für das Ballvergnügen sind so unterschiedlich wie ihr Klientel: So zahlt man mindestens zwischen 50 und 120 Euro bis hin zu saftigen 450 Euro heuer am Wiener Opernball. Das ist mehr als in den vergangenen Jahren - auch hier schlägt sich die Inflation nieder.
Eine Ballnacht ist damit aber noch nicht bezahlt. Mit Robe, Taxi und eventuell Hotel-Übernachtung klettert die Rechnung meist über 1.000 Euro. Wer dann eine Opernball-Loge sich gönnt, zahlt dafür allein schon bis zu 60.000 Euro!
450 Bälle bringen fast 200 Millionen Euro Umsatz
Das Geschäft mit den Faschingsbällen ist aber für die Stadt Wien, wo allein rund 450 Bälle pro Saison stattfinden, groß: 175 Millionen Euro Umsatz wurden etwa für 2025 erwartet. Von Tourismus-Betrieben, Gastronomie bis hin zu Floristen profitieren viele Branchen.
Mehr als 500.000 Menschen besuchen jährlich in der Bundeshauptstadt einen Ball - oder gar mehrere. Dazu kommen Politiker, Prominente und zahlreiche Künstler, die für Gesprächsstoff sorgen.
Nicht immer ist es lustig - aber das bunte Treiben in trüben Winter-Tagen ist jedes Jahr wieder sehr unterhaltsam.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden