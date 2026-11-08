Premiere! "Auftakt"-Show für den Wiener Opernball

Am 11. November ist Faschingsstart - auch der Ball der Bälle lädt erstmals zu einem Auftakt-Event.

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Während die einen sich zum Faschings-Start auf süße Krapfen und bunte Kostüme freuen, rüsten sich die anderen für die Ball-Saison. Am 11. 11. startet traditionell die Narrenzeit in Österreich.

Damit startet auch die Ballsaison - und heuer gleich mit einer Premiere: Zum ersten Mal lädt Staatsopern-Direktor Bogdan Roscic in seine Prunksäle zum "AUFTAKT" zum Ballroben-Defilee - samt Komitee rund um Maryam Yeganehfar und Susanne Athanasiadis sowie Promi-Damen Lilian Klebow oder Logen-Besitzerinnen wie Jacqueline Lugner.

oe24 kennt die Höhepunkte der Ball-Saison

Mit dem "Ball der Wiener Rauchfangkehrer" gibt es auch am 13. November schon die erste Gelegenheit für Tanzbegeisterte ihre schönen Kleider im Kreis zu drehen. Die richtig großen Glamour-Highlights sind aber dann im Jänner und Februar angesagt.

Die wichtigsten Termine der Wiener Ball-Saison im Überblick:

Fr, 13.11.: Ball der Wiener Rauchfangkehrer

Sa, 28.11.: Wiener Kathreintanz

Sa, 19.12.: Weihnachtsball im Arcotel Wimberger

Do, 31.12.: Silvestergala Wiener Rathaus

Fr, 08.01.: Steirerball

Sa, 09.01: Niederösterreichischer Bauernbundball

Do, 14.01.: ZuckerBäckerBall

Fr, 15.01.: Blumenball – Ball der Wiener Stadtgärten

Fr,15.01.: Ball der Offiziere

Sa, 16.01.: Ball der Pharmazie

Do, 21.01.: Wiener Philharmonikerball

Do, 21.01.: Immobilienball – Ball der Immobilienwirtschaft

Fr, 22.01.: Ball der Wiener Kaffeesieder

Sa, 23.01.: Regenbogenball

Mo, 25.01.: Jägerball

Fr, 29.01.: Wiener Polizeiball

Fr, 29.01.: Ball der Wiener Wirtschaft

Sa, 30.01.: Wiener Ärzteball

Do, 04.02.: Wiener Opernball

Sa, 06.02.: Juristenball

Mo, 08.02.: Rudolfina-Redoute

Di, 09.02.: Elmayer-Kränzchen

Preise heuer wieder deutlich gestiegen

Ball der Wiener Philharmoniker © Andreas Tischler / Vienna Press

Regenbogenball 2025 im Parkhotel Schönbrunn © Andreas Tischler / Vienna Press

Die Preise für das Ballvergnügen sind so unterschiedlich wie ihr Klientel: So zahlt man mindestens zwischen 50 und 120 Euro bis hin zu saftigen 450 Euro heuer am Wiener Opernball. Das ist mehr als in den vergangenen Jahren - auch hier schlägt sich die Inflation nieder.

Eine Ballnacht ist damit aber noch nicht bezahlt. Mit Robe, Taxi und eventuell Hotel-Übernachtung klettert die Rechnung meist über 1.000 Euro. Wer dann eine Opernball-Loge sich gönnt, zahlt dafür allein schon bis zu 60.000 Euro!

Auch Toni Faber tanzt gerne am Jägerball. © Andreas Tischler / Vienna Press

450 Bälle bringen fast 200 Millionen Euro Umsatz

Das Geschäft mit den Faschingsbällen ist aber für die Stadt Wien, wo allein rund 450 Bälle pro Saison stattfinden, groß: 175 Millionen Euro Umsatz wurden etwa für 2025 erwartet. Von Tourismus-Betrieben, Gastronomie bis hin zu Floristen profitieren viele Branchen.

Mehr als 500.000 Menschen besuchen jährlich in der Bundeshauptstadt einen Ball - oder gar mehrere. Dazu kommen Politiker, Prominente und zahlreiche Künstler, die für Gesprächsstoff sorgen.

Nicht immer ist es lustig - aber das bunte Treiben in trüben Winter-Tagen ist jedes Jahr wieder sehr unterhaltsam.