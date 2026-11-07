Babler: "Fashion-Oscar" vergeben kann er noch

Noch Auftritte des SPÖ-Vorsitzenden als Kulturminister ++ 10.000 Euro für "experimentelles Modedesign"

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Andreas Babler hat in diesen Tagen wenig zu lachen: Die Jobsuche für den SPÖ-Vorsitzenden, der im Jänner sein Regierungsamt als Vizekanzler sowie Kultur-, Sport- und Wohnbauminister verlieren dürfte, gestaltet sich schwierig. Dazu kommen Tag für Tag neue Hiobsbotschaften von der Umfragefront - die aktuelle Lazarsfeld-Erhebung für oe24 sieht die SPÖ wieder bei katastrophalen 14 Prozent.

10.000 Euro für "aussagekräftige Oeuvre"

Nun, Babler macht trotzdem auf "business as usual" und nimmt vor allem Termine als Kulturminister gerne wahr. So verlieh er am Donnerstagabend die "Austrian Fashion Awards 2026", die getrost als heimischer "Mode-Oscar" bezeichnet werden können. In der von der Künstlerin Sanna Helena Berger moderierten Preisverleihung war es Babler, der verkünden konnte, dass SAGAN Vienna mit dem "outstanding artist award" für experimentelles Modedesign seines Ministeriums ausgezeichnet wird. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Award wird Designern zuerkannt, "deren aussagekräftiges Oeuvre sich sowohl durch einen besonderen Grad an künstlerischer Eigenständigkeit als auch eine außergewöhnlich innovative Komponente auszeichnet und international wahrgenommen wird."

Und sonst? Die Promidichte des Events war doch beachtlich: Life-Ball-Gründer Gery Keszler, die Künstler Mario Soldo, Nina Hollein oder Martin Gradits sowie Schauspielstar Georg Friedrich waren da.