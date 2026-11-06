Astro-Woche
7.11.– 13.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers
Widder (21. März – 20. April)
- Liebe: Venus und Merkur empfehlen dir, gründlicher über Beziehungsfragen und über deine Haltung nachzudenken, statt dich nur von Emotionen leiten zu lassen.
- Gesundheit: Nimm dir bis Dienstag weniger vor. Ab Dienstagnachmittag hast du wieder viel mehr Energie.
- Beruf: Sei in finanzieller Hinsicht vorsichtiger. Deine Erfolgstage: Mittwoch und Donnerstag.
Stier (21. April – 20. Mai)
- Liebe: Halte bis Dienstag lieber etwas mehr Abstand und bemühe dich um mehr Verständnis! Das weiß man ab Dienstagnachmittag bestimmt zu würdigen.
- Gesundheit: Es wird Zeit für grundlegende Regenerationsmaßnahmen. Ein Kuraufenthalt täte dir bestimmt sehr gut.
- Beruf: Kämpfe nicht gegen Vorgaben an, arrangiere dich zwischen Dienstag und Donnerstag!
Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)
- Liebe: Auch wenn man gern mit dir flirtet, wünscht man sich letztlich viel mehr Tiefgang. Wer es sich zu leicht macht, könnte ab Dienstag enttäuscht werden.
- Gesundheit: Auch wenn du mental stark bist, solltest du ab Dienstag ein wenig kürzer treten. Nur keine Hektik!
- Beruf: Rechne mit Herausforderungen am Mittwoch und Donnerstag und bleibe diplomatisch!
Krebs (22. Juni – 22. Juli)
- Liebe: Du tätest gut daran, deine Ansprüche zu überdenken, statt dein Gegenüber damit zu überfordern. Fairness ist gefragt, sonst wird es ab Freitag kritisch!
- Gesundheit: Mehr Aktivität, statt alles zu hinterfragen, speziell ab Dienstag! Vor allem deinen Nerven zuliebe.
- Beruf: Ab Dienstagnachmittag einfach mitanpacken! Das täte dem Teamgeist und deinen Finanzen gut.
Löwe (23. Juli – 23. August)
- Liebe: Schau dir genau an, was man von dir erwartet, statt nur deinen Kopf durchzusetzen. Feingefühl und Fairness werden ab Dienstagabend belohnt.
- Gesundheit: Sehr anstrengende und nervenbelastende Phase bis Dienstag. Ab Dienstagabend bist du gut in Form.
- Beruf: Nicht wieder zu voreilig! Es ist wichtig, gründlicher zu planen. Achte auf Fairness!
Jungfrau (24. August – 23. September)
- Liebe: Unter der Waage-Venus kommt es auch sehr auf den Ton an. Sei daher in deiner Wortwahl rücksichtsvoller und ab Dienstagabend unbedingt flexibler!
- Gesundheit: Lass dich am Mittwoch und Donnerstag nicht zu sehr stressen! Sehr gute Tagesform am Freitag.
- Beruf: Kooperativer von Dienstag bis Donnerstag! Krempel die Ärmel hoch, statt zu kritisieren!
Waage (24. September – 23. Oktober)
- Liebe: Sei ausnahmsweise mal bereit, auch selbstkritisch über Erwartungen und Probleme zu reden! Umso besser wird dann die Stimmung ab Dienstagabend.
- Gesundheit: Verausgabe dich von Dienstag bis Donnerstag nicht zu sehr! Du brauchst Reserven ab Freitag.
- Beruf: Am Montag und Dienstag geduldig verhandeln! Umso mehr lässt sich dann ab Mittwoch bewegen.
Skorpion (24. Oktober – 22. November)
- Liebe: Du stehst bis Dienstag hoch im Kurs, wenn du nicht auf deinen Vorstellungen bestehst. Je mehr Leichtigkeit du zulassen kannst, desto besser läuft es.
- Gesundheit: Du mutest deinen Nerven einfach zu viel zu. Mehr Sport ab Dienstag trägt sicher zur Entspannung bei.
- Beruf: Halte deine Ideen und Pläne in Ehren, aber ohne Kompromisse geht es nicht. Arrangiere dich!
Schütze (23. November – 21. Dezember)
- Liebe: Singles dürfen sich auf heiße Dates von Dienstag bis Donnerstag freuen. Für Gebundene ist es aber unerlässlich, sich grundlegenden Fragen zu stellen.
- Gesundheit: Drossle bis Dienstag dein Tempo etwas! Ab Dienstagnachmittag kannst du dich voll ins Zeug legen.
- Beruf: Nimm mehr Rücksicht auf die Interessen anderer. Fairness ist das Gebot der Stunde.
Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)
- Liebe: Mit einer pragmatischen Haltung ist es nicht getan. Es geht um grundsätzliche Kurskorrekturen. Und diesbezüglich solltest du viel selbstkritischer sein.
- Gesundheit: Energetisch hast du alles im Griff. Für deine Schönheit solltest du dir aber viel mehr Zeit nehmen.
- Beruf: Sei im Umgang mit anderen fair, taktvoll und diplomatisch! Und finanziell vorsichtig.
Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)
- Liebe: Am Sonntag und Montag liegt Spannung in der Luft. Durchatmen und cool bleiben! Ab Dienstagabend ist die Stimmung wieder viel angenehmer und positiver.
- Gesundheit: Nichts als Ruhe am Wochenende und Schongang am Montag! Ab Dienstagabend bist du wieder gut in Form.
- Beruf: Ab Mittwoch fällt es dir leichter, Widerstände aufzugeben und motiviert zu kooperieren.
Fische (19. Februar – 20. März)
- Liebe: Am Sonntag und Montag bist du sehr begehrt. Genieße es einfach, statt wieder zu viel zu erwarten! Von Dienstag bis Donnerstag aber mehr Abstand!
- Gesundheit: Baue auf deine mentale Stärke und lass dich vom Stress Mitte der Woche nicht unterkriegen!
- Beruf: Auch wenn du recht hast, bringen Streitigkeiten gar nichts. Akzeptiere Kompromisse!
Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90
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