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7.11.– 13.11.2026: Das Wochenhoroskop von Gerda Rogers

GR
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Kreis mit Tierkreiszeichen vor blauem, leuchtendem Hintergrund mit Sternen.
© Getty Images
Dein MADONNA-Horoskop (7.11. – 13.11.2026) Star-Astrologin Gerda Rogers blickt für dich in die Sterne...
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Widder (21. März – 20. April)

  • Liebe: Venus und Merkur empfehlen dir, gründlicher über Beziehungsfragen und über deine Haltung nachzudenken, statt dich nur von Emotionen leiten zu lassen.
  • Gesundheit: Nimm dir bis Dienstag weniger vor. Ab Dienstagnachmittag hast du wieder viel mehr Energie.
  • Beruf: Sei in finanzieller Hinsicht vorsichtiger. Deine Erfolgstage: Mittwoch und Donnerstag.

Stier (21. April – 20. Mai)

  • Liebe: Halte bis Dienstag lieber etwas mehr Abstand und bemühe dich um mehr Verständnis! Das weiß man ab Dienstagnachmittag bestimmt zu würdigen.
  • Gesundheit: Es wird Zeit für grundlegende Regenerationsmaßnahmen. Ein Kuraufenthalt täte dir bestimmt sehr gut.
  • Beruf: Kämpfe nicht gegen Vorgaben an, arrangiere dich zwischen Dienstag und Donnerstag!

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

  • Liebe: Auch wenn man gern mit dir flirtet, wünscht man sich letztlich viel mehr Tiefgang. Wer es sich zu leicht macht, könnte ab Dienstag enttäuscht werden.
  • Gesundheit: Auch wenn du mental stark bist, solltest du ab Dienstag ein wenig kürzer treten. Nur keine Hektik!
  • Beruf: Rechne mit Herausforderungen am Mittwoch und Donnerstag und bleibe diplomatisch!

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

  • Liebe: Du tätest gut daran, deine Ansprüche zu überdenken, statt dein Gegenüber damit zu überfordern. Fairness ist gefragt, sonst wird es ab Freitag kritisch!
  • Gesundheit: Mehr Aktivität, statt alles zu hinterfragen, speziell ab Dienstag! Vor allem deinen Nerven zuliebe.
  • Beruf: Ab Dienstagnachmittag einfach mitanpacken! Das täte dem Teamgeist und deinen Finanzen gut.

Löwe (23. Juli – 23. August)

  • Liebe: Schau dir genau an, was man von dir erwartet, statt nur deinen Kopf durchzusetzen. Feingefühl und Fairness werden ab Dienstagabend belohnt.
  • Gesundheit: Sehr anstrengende und nervenbelastende Phase bis Dienstag. Ab Dienstagabend bist du gut in Form.
  • Beruf: Nicht wieder zu voreilig! Es ist wichtig, gründlicher zu planen. Achte auf Fairness!

Jungfrau (24. August – 23. September)

  • Liebe: Unter der Waage-Venus kommt es auch sehr auf den Ton an. Sei daher in deiner Wortwahl rücksichtsvoller und ab Dienstagabend unbedingt flexibler!
  • Gesundheit: Lass dich am Mittwoch und Donnerstag nicht zu sehr stressen! Sehr gute Tagesform am Freitag.
  • Beruf: Kooperativer von Dienstag bis Donnerstag! Krempel die Ärmel hoch, statt zu kritisieren!

Waage (24. September – 23. Oktober)

  • Liebe: Sei ausnahmsweise mal bereit, auch selbstkritisch über Erwartungen und Probleme zu reden! Umso besser wird dann die Stimmung ab Dienstagabend.
  • Gesundheit: Verausgabe dich von Dienstag bis Donnerstag nicht zu sehr! Du brauchst Reserven ab Freitag.
  • Beruf: Am Montag und Dienstag geduldig verhandeln! Umso mehr lässt sich dann ab Mittwoch bewegen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

  • Liebe: Du stehst bis Dienstag hoch im Kurs, wenn du nicht auf deinen Vorstellungen bestehst. Je mehr Leichtigkeit du zulassen kannst, desto besser läuft es.
  • Gesundheit: Du mutest deinen Nerven einfach zu viel zu. Mehr Sport ab Dienstag trägt sicher zur Entspannung bei.
  • Beruf: Halte deine Ideen und Pläne in Ehren, aber ohne Kompromisse geht es nicht. Arrangiere dich!

Schütze (23. November – 21. Dezember)

  • Liebe: Singles dürfen sich auf heiße Dates von Dienstag bis Donnerstag freuen. Für Gebundene ist es aber unerlässlich, sich grundlegenden Fragen zu stellen.
  • Gesundheit: Drossle bis Dienstag dein Tempo etwas! Ab Dienstagnachmittag kannst du dich voll ins Zeug legen.
  • Beruf: Nimm mehr Rücksicht auf die Interessen anderer. Fairness ist das Gebot der Stunde.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

  • Liebe: Mit einer pragmatischen Haltung ist es nicht getan. Es geht um grundsätzliche Kurskorrekturen. Und diesbezüglich solltest du viel selbstkritischer sein.
  • Gesundheit: Energetisch hast du alles im Griff. Für deine Schönheit solltest du dir aber viel mehr Zeit nehmen.
  • Beruf: Sei im Umgang mit anderen fair, taktvoll und diplomatisch! Und finanziell vorsichtig.

Wassermann (21. Jänner – 18. Februar)

  • Liebe: Am Sonntag und Montag liegt Spannung in der Luft. Durchatmen und cool bleiben! Ab Dienstagabend ist die Stimmung wieder viel angenehmer und positiver.
  • Gesundheit: Nichts als Ruhe am Wochenende und Schongang am Montag! Ab Dienstagabend bist du wieder gut in Form.
  • Beruf: Ab Mittwoch fällt es dir leichter, Widerstände aufzugeben und motiviert zu kooperieren.

Fische (19. Februar – 20. März)

  • Liebe: Am Sonntag und Montag bist du sehr begehrt. Genieße es einfach, statt wieder zu viel zu erwarten! Von Dienstag bis Donnerstag aber mehr Abstand!
  • Gesundheit: Baue auf deine mentale Stärke und lass dich vom Stress Mitte der Woche nicht unterkriegen!
  • Beruf: Auch wenn du recht hast, bringen Streitigkeiten gar nichts. Akzeptiere Kompromisse!

Ihre Glückszahlen der Woche: 150, 100, 90

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