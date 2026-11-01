Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 02.11.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Die Stimmung wird wieder viel besser. Bemühen Sie sich um Harmonie!

Die Stimmung wird wieder viel besser. Bemühen Sie sich um Harmonie! Beruf: Nicht gleich wieder zu großspurig! Finanziell ist noch Vorsicht geboten.

Nicht gleich wieder zu großspurig! Finanziell ist noch Vorsicht geboten. Fitness: Sie haben viel Energie. Teilen Sie sich Ihre Kräfte trotzdem gut ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Üben Sie sich in Toleranz! Kritik könnte die Stimmung schnell trüben.

Üben Sie sich in Toleranz! Kritik könnte die Stimmung schnell trüben. Beruf: Lassen Sie anderen den Vortritt und verzichten Sie auf Diskussionen!

Lassen Sie anderen den Vortritt und verzichten Sie auf Diskussionen! Fitness: Aufregungen und Stress vermeiden und lieber ein bisschen kürzertreten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Wer gute Laune mitbringt und eine großzügige Haltung, ist willkommen.

Wer gute Laune mitbringt und eine großzügige Haltung, ist willkommen. Beruf: Auch wenn Aufbruchstimmung herrscht, muss alle gründlich geplant sein.

Auch wenn Aufbruchstimmung herrscht, muss alle gründlich geplant sein. Fitness: Die Motivation passt, die Energie auch. Aber sehr gut konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Souverän und großzügig! Lassen Sie erst mal all Ihre Erwartungen los!

Souverän und großzügig! Lassen Sie erst mal all Ihre Erwartungen los! Beruf: Verzichten Sie auf Einwände, schenken Sie den Vorgaben mehr Vertrauen!

Verzichten Sie auf Einwände, schenken Sie den Vorgaben mehr Vertrauen! Fitness: Gönnen Sie sich heute mehr Lebensfreude! Positiv zu denken tut gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Bringen Sie einfach mehr Freude ein und motivieren Sie Ihren Partner!

Bringen Sie einfach mehr Freude ein und motivieren Sie Ihren Partner! Beruf: Guter Tag für Vorstellungstermine. Verhandeln Sie aber diplomatisch!

Guter Tag für Vorstellungstermine. Verhandeln Sie aber diplomatisch! Fitness: Gute Laune. Lassen Sie sich nur nicht aus der Konzentration bringen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Möglichst unbeschwert und großzügig - das sorgt für besseres Klima.

Möglichst unbeschwert und großzügig - das sorgt für besseres Klima. Beruf: Mitwirken ist die Devise. Sie dürfen sich auch mal kreativ einbringen!

Mitwirken ist die Devise. Sie dürfen sich auch mal kreativ einbringen! Fitness: Lassen Sie sich motivieren! Kooperativ denken, entschlossen handeln!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Lassen Sie Ihren Charme spielen, aber versprechen Sie nicht zu viel!

Lassen Sie Ihren Charme spielen, aber versprechen Sie nicht zu viel! Beruf: Nehmen Sie es mit wirtschaftlichen Fragen lieber ein wenig genauer!

Nehmen Sie es mit wirtschaftlichen Fragen lieber ein wenig genauer! Fitness: Unterstreichen Sie Ihre Attraktivität, etwa mit einem neuen Styling!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Machen Sie lieber freundlich mit, statt zum Spielverderber zu werden!

Machen Sie lieber freundlich mit, statt zum Spielverderber zu werden! Beruf: Geben Sie sich nicht kämpferisch, lenken Sie lieber strategisch ein!

Geben Sie sich nicht kämpferisch, lenken Sie lieber strategisch ein! Fitness: Ziehen Sie sich einfach unauffällig zurück, wenn es zu stressig wird!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man schätzt Ihre Gegenwart. Ihre Initiative ist bestimmt willkommen.

Man schätzt Ihre Gegenwart. Ihre Initiative ist bestimmt willkommen. Beruf: Nicht zu emotionell! Es ist auch wichtig, alles genau zu analysieren.

Nicht zu emotionell! Es ist auch wichtig, alles genau zu analysieren. Fitness: Planen Sie heute nicht zu viel ein, etwas weniger Einsatz tut es auch.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Fehler korrigieren, indem Sie zeigen, wie großzügig Sie sein können!

Fehler korrigieren, indem Sie zeigen, wie großzügig Sie sein können! Beruf: Seien Sie nicht zu kritisch! Lieber mehr Lob für den Einsatz anderer!

Seien Sie nicht zu kritisch! Lieber mehr Lob für den Einsatz anderer! Fitness: Stehen Sie einfach über den Dingen und nehmen Sie alles viel lockerer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Widerstände aufgeben! Lassen Sie sich von Ihrem Partner motivieren.

Widerstände aufgeben! Lassen Sie sich von Ihrem Partner motivieren. Beruf: Keine Rechthaberei! Über Vorgaben zu streiten, ist verschüttete Milch.

Keine Rechthaberei! Über Vorgaben zu streiten, ist verschüttete Milch. Fitness: Positiv und kooperativ, statt missmutig! Diplomatie tut Ihnen besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.