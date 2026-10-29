Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Fühlen Sie sich enttäuscht? Ruhe bewahren und vernünftig darüber reden!

Fühlen Sie sich enttäuscht? Ruhe bewahren und vernünftig darüber reden! Beruf: Prüfen Sie alles sorgfältig und suchen Sie erst nach eigenen Fehlern!

Prüfen Sie alles sorgfältig und suchen Sie erst nach eigenen Fehlern! Fitness: Langsamer und geduldiger! Schalten Sie heute lieber einen Gang zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nicht wieder zu rational! Gehen Sie liebevoller auf Ihr Gegenüber zu!

Nicht wieder zu rational! Gehen Sie liebevoller auf Ihr Gegenüber zu! Beruf: Die Kommunikation klappt heute besser. Gut für Meetings und Planung.

Die Kommunikation klappt heute besser. Gut für Meetings und Planung. Fitness: Gönnen Sie sich mehr Ruhe und mehr Pausen, schonen Sie Ihre Nerven!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Etwas einfühlsamer! Bemühen Sie sich um verständnisvolle Aussprachen.

Etwas einfühlsamer! Bemühen Sie sich um verständnisvolle Aussprachen. Beruf: Es wäre klug, genauer nachzurechnen und sich ein wenig einzuschränken.

Es wäre klug, genauer nachzurechnen und sich ein wenig einzuschränken. Fitness: Schauen Sie besser auf Ihre Ernährung und auf Ihren Schlafrhythmus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Erwarten Sie schon wieder zu viel? Gefühlsdruck ist definitiv tabu.

Erwarten Sie schon wieder zu viel? Gefühlsdruck ist definitiv tabu. Beruf: Innehalten und auf Prioritäten fokussieren, statt sich zu überfordern!

Innehalten und auf Prioritäten fokussieren, statt sich zu überfordern! Fitness: Sie sind wieder mal sehr empfindlich. Treten Sie lieber etwas kürzer!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Achtsamkeit hat Vorrang. Zeigen Sie sich vor allem verständnisvoll!

Achtsamkeit hat Vorrang. Zeigen Sie sich vor allem verständnisvoll! Beruf: Mehr Anteilnahme an Ideen anderer, verbessern Sie die Kommunikation!

Mehr Anteilnahme an Ideen anderer, verbessern Sie die Kommunikation! Fitness: Ein guter Tag, um Ihre Nerven zu entspannen. Gehen Sie es ruhiger an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Nehmen Sie Bedacht auf die Bedürfnisse anderer! Mitgefühl ist gefragt.

Nehmen Sie Bedacht auf die Bedürfnisse anderer! Mitgefühl ist gefragt. Beruf: Ihre Genauigkeit könnte wichtig sein. Aber geduldig und diplomatisch!

Ihre Genauigkeit könnte wichtig sein. Aber geduldig und diplomatisch! Fitness: Fühlen Sie in sich hinein, um Signale von Körper und Seele zu spüren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Seien Sie verständnisvoll, auch wenn Sie sich heute enttäuscht fühlen.

Seien Sie verständnisvoll, auch wenn Sie sich heute enttäuscht fühlen. Beruf: Bemühen Sie sich ernsthafter, auch andere Standpunkte zu akzeptieren!

Bemühen Sie sich ernsthafter, auch andere Standpunkte zu akzeptieren! Fitness: Packen Sie weniger an und gehen Sie dafür umso konzentrierter vor!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es ist wieder mal die richtige Mischung von Distanz und Nähe gefragt.

Es ist wieder mal die richtige Mischung von Distanz und Nähe gefragt. Beruf: Ein guter Tag, um Ihre Ideen Gehör zu verschaffen. Aber diplomatisch!

Ein guter Tag, um Ihre Ideen Gehör zu verschaffen. Aber diplomatisch! Fitness: Motivation braucht ein vernünftiges Maß. Daher Fokus auf Prioritäten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es tut gut, sich gegenseitig zu umsorgen. Seien Sie mal fürsorglicher!

Es tut gut, sich gegenseitig zu umsorgen. Seien Sie mal fürsorglicher! Beruf: Eine Chance, Versäumtes nachzuholen und alles genau zu kontrollieren.

Eine Chance, Versäumtes nachzuholen und alles genau zu kontrollieren. Fitness: Kleinere Schritte wären heute klüger. Es kommt auf Konzentration an.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Wer seine Emotionen nicht bezähmt, könnte auch eine Krise provozieren.

Wer seine Emotionen nicht bezähmt, könnte auch eine Krise provozieren. Beruf: Detaillierte Klärungen stehen an. Bringen Sie die nötige Geduld auf!

Detaillierte Klärungen stehen an. Bringen Sie die nötige Geduld auf! Fitness: Schalten Sie etwas zurück! Mehr Rücksicht auf sich selbst und andere!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zwiespalt zwischen Gefühl und Verstand? Auf jeden Fall einfühlsamer!

Zwiespalt zwischen Gefühl und Verstand? Auf jeden Fall einfühlsamer! Beruf: Lieber mal einen Schritt zurück, um bessere Ergebnisse zu erzielen!

Lieber mal einen Schritt zurück, um bessere Ergebnisse zu erzielen! Fitness: Wie steht es um Ihre Lebensweise. Überdenken und endlich korrigieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.