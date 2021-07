Japans Kaiser Naruhito hat "tiefsten Respekt" für alle Olympia-Teilnehmer geäußert, die trotz der Hausforderungen durch die Corona-Pandemie nach Japan gekommen sind.

Er hoffe, dass die Athletinnen und Athleten unter Berücksichtigung der Pandemie und des schwülheißen Wetters in Tokio "in der Lage sein werden, ihre beste Leistung bei guter Gesundheit zu erbringen", sagte der Monarch am Freitag bei einem Treffen mit einem Dutzend ausländischer Würdenträger.

Als einziger Staatschef aus der Gruppe der G7-Staaten war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Audienz im Kaiserpalast dabei. Der japanische Regent, der auf Englisch sprach, rief mit Blick auf die Pandemie zu "sogar noch größerer Einheit des Geistes" weltweit auf. Am Abend (Ortszeit) wohnte Naruhito dann der Eröffnungsfeier der Spiele bei, die bis auf Ehrengäste und Journalisten ohne Zuschauer stattfand.