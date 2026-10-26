Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.10.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Gerda Rogers Tageshoroskop © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zu viel Erwartungsdruck? Gehen Sie nüchtern und pragmatisch damit um!

Zu viel Erwartungsdruck? Gehen Sie nüchtern und pragmatisch damit um! Beruf: Es geht auch einfacher. Lieber das Naheliegende als zu großer Aufwand!

Es geht auch einfacher. Lieber das Naheliegende als zu großer Aufwand! Fitness: Weniger ist mehr. Beschränken Sie – speziell ab Mittag - Ihr Programm!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ermöglichen Sie diplomatisch und gelassen ein friedliches Miteinander!

Ermöglichen Sie diplomatisch und gelassen ein friedliches Miteinander! Beruf: Nicht auf stur schalten! Streitfragen freundlich und geduldig klären!

Nicht auf stur schalten! Streitfragen freundlich und geduldig klären! Fitness: Wer sich mehr Ruhe wünscht, sollte anderen großzügig entgegenkommen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Stecken Sie lieber zurück! Wer nachgibt, verhindert nutzlosen Streit.

Stecken Sie lieber zurück! Wer nachgibt, verhindert nutzlosen Streit. Beruf: Disziplin statt Widerspruch! Diskussionen sind heute kontraproduktiv.

Disziplin statt Widerspruch! Diskussionen sind heute kontraproduktiv. Fitness: Lieber etwas gemächlicher und sorgfältiger! Tempo ist kontraproduktiv.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Vernünftiger aufzutreten, trägt Ihnen bestimmt mehr Sympathien ein.

Vernünftiger aufzutreten, trägt Ihnen bestimmt mehr Sympathien ein. Beruf: Möglichst unbeschwert - ohne Diskussionen und nicht zu kompliziert!

Möglichst unbeschwert - ohne Diskussionen und nicht zu kompliziert! Fitness: Sich Zeit zu nehmen, um sich zu pflegen, fördert auch die Entspannung.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Emotionale Disziplin! Am wichtigsten ist es, Grenzen zu respektieren.

Emotionale Disziplin! Am wichtigsten ist es, Grenzen zu respektieren. Beruf: Realistischer! Seien Sie offen für Kritik und vernünftige Vorschläge!

Realistischer! Seien Sie offen für Kritik und vernünftige Vorschläge! Fitness: Schonen Sie sich körperlich und Ihre Nerven! Einfach nur abschalten!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Liebe darf auch mal Kritik vertragen. Denkanstöße einsichtig annehmen!

Liebe darf auch mal Kritik vertragen. Denkanstöße einsichtig annehmen! Beruf: Geben Sie lieber mal nach, statt sich eigensinnig Ärger einzuhandeln!

Geben Sie lieber mal nach, statt sich eigensinnig Ärger einzuhandeln! Fitness: Lassen Sie sich nicht wieder stressen, bleiben Sie einfach bei sich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Fühlen Sie ehrlich in sich hinein, um emotionale Klarheit zu gewinnen!

Fühlen Sie ehrlich in sich hinein, um emotionale Klarheit zu gewinnen! Beruf: Es lohnt sich, offene Fragen in Ruhe zu erörtern. Auch selbstkritisch!

Es lohnt sich, offene Fragen in Ruhe zu erörtern. Auch selbstkritisch! Fitness: Sorgen Sie heute mal besser für sich! Es ist ein guter Gesundheitstag.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Einfach nur freundlich bleiben! Man weiß Ihre Empathie zu schätzen.

Einfach nur freundlich bleiben! Man weiß Ihre Empathie zu schätzen. Beruf: Bringen Sie Ihre Überlegungen so ein, dass man sie gut annehmen kann.

Bringen Sie Ihre Überlegungen so ein, dass man sie gut annehmen kann. Fitness: Einfach nur Ruhe bewahren und auch auf Angriffe gelassen reagieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Seien Sie großzügig und lassen Sie einfach dem Partner seinen Willen!

Seien Sie großzügig und lassen Sie einfach dem Partner seinen Willen! Beruf: Ansprüche vernünftig einschränken, um unnötigen Stress zu vermeiden!

Ansprüche vernünftig einschränken, um unnötigen Stress zu vermeiden! Fitness: Wieder mal ein bisschen konfus? Innehalten und bewusst konzentrieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Auf Zuwendung positiv reagieren! Nehmen Sie sich Zeit für den Partner!

Auf Zuwendung positiv reagieren! Nehmen Sie sich Zeit für den Partner! Beruf: Denken Sie gemeinschaftsdienlich und handeln Sie nicht eigensinnig!

Denken Sie gemeinschaftsdienlich und handeln Sie nicht eigensinnig! Fitness: Klare Strukturen sind zwar wichtig, trotzdem ein bisschen flexibler!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Vereinbarte Grenzen einhalten! Freundliche Zurückhaltung kommt gut an.

Vereinbarte Grenzen einhalten! Freundliche Zurückhaltung kommt gut an. Beruf: Nehmen Sie an, was man von Ihnen erwartet, Auflehnung bringt nichts.

Nehmen Sie an, was man von Ihnen erwartet, Auflehnung bringt nichts. Fitness: Bremsen Sie sich ein bisschen ein und packen Sie weniger in den Tag!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.